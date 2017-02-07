中国去年首次成亚太地区最大商业地产投资市场 投资额升一成

路透香港2月7日 - 房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）周二发布的分析报告显示，中国2016年首次成为亚太地区最大商业地产投资市场，全年总投资额同比升10%，达365亿美元。

RCA指出，因二线城市交易量持续增长，加上区域及全球投资者强势流入，令去年中国商业房地产交易量跃至首位，超越日本及澳洲。数据显示，去年第四季度在中国转手的地产（不含发展地段）总价值140亿美元，同比增长32%。

“这对于中国商业地产市场是一个转折点，预示它进入转型成为全球地产投资者的主要目的地之一。”RCA亚太地区高级分析总监Petra Blazkova称。

Blazkova表示，尽管发展新地段依然是中国地产市场的显着特征，然而，在上海、北京、深圳之外的城市的现有房地产交易量攀升，显示中国投资市场愈来愈成熟、深化。

此外，中国2016年亦首次荣登另一项榜首，成为外国投资者眼中亚太地区的首选投资目的地。过去一年，外国投资者在中国地产交易达102亿美元。自2009年全球金融危机以来，外国投资者交易总值上增三倍。

2016年在中国进行的最大外国投资为亚腾资产管理（ARA Asset Management）ARAM.SI以30亿美元（200亿元人民币）向长实地产(1113.HK)等购下上海世纪汇广场。

RCA表示，香港投资市场深受中国大陆投资影响，去年年总投资量达到135亿美元，同比增长15%。驱动此次增长的交易包括香港美国万通大厦以及大新金融中心的出售，两者成交额均超过10亿美元。

尽管2016年中国及多数其他亚洲市场表现可圈可点，但由于日本及澳洲市场薄弱，亚太区域总投资额同比下降了14%至1,325亿美元。其中日本总投资量为290亿美元，同比下降37%，亦即首次跌至第二位。

Blazkova指出，从历史角度比较来看，日本和澳洲的投资房地产定价上升走势似乎太剧烈，导致两国交易量大大减慢。大量资本继续寻觅机会，把主要焦点在最安全、最大的市场，以及投资者采取买入持有策略的态度，这些都造成最受青睐的资产要面对剧烈的竞争环境。（完）