上海全面清理整顿商业办公项目 停止审批公寓式办公项目

路透上海5月18日 - 中国上海市住房和城乡建设管理委员会最新发布意见称，在全市范围内开展商业办公项目清理整顿工作，要求停止审批公寓式办公项目，加强商业办公项目建设、销售监管，并对在售商业办公项目区分不同情况，分类清理整顿。

上海市住建委网站刊登“关于开展商业办公项目清理整顿工作的意见”称， 各区要全面梳理本区域内商业办公项目，摸清土地出让、在建、在售、交付使用等情况，建立相应台账；制定本区商业办公项目清理整顿工作方案并上报市住建委。

该意见要求，加强商业办公用地的控详规划管理，加强业态引导和管控；在商业办公用途土地出让合同中，明确不得建设公寓式办公项目。

意见并称，按照商业办公的规划要求重新审核尚未上市销售的项目。对已批未建的项目，要重新审图，发现违反规范和标准的，应依法予以撤销调整，符合规范和标准后，再核发规划、施工许可证。对在建未售的项目，从房型设计以及水、电、燃气配套等方面进行全面检查，发现建设行为违反相关规定的，应责令整改。

对于已售未交付入住的项目，意见要求要按照商业办公房屋功能进行全面整改，由相关部门联合验收，不符合商业办公要求的，不得交付，不得办理房屋交易登记手续。对已交付入住的项目，从严管控，相关信息记入房屋交易登记信息系统。

此外，各区要及时查处商业办公项目违法行为，并以典型案例带动面上项目整改；各区要锁定已完成清理整顿的商业办公项目，并实行“名单制”后续管理，建立“一楼一档”。

同时，还将加强舆论宣传引导，全面正确解读商业办公项目清理整顿措施政策；加强舆情监测，对编造谣言、散布不实信息、扰乱市场秩序等行为，要加大查处力度。

本月稍早，上海市政府持续整顿规范房地产市场秩序，为体现公开公平，新开盘商品住房应采取公证机构主持，摇号排序，按序购房等方式公开销售。

近阶段，上海等多个国内一二线城市均加强了房地产市场调控，例如限购、限贷和限售，有些地方还人为压低新房售价。不过由于国内投资渠道有限，社会流动性仍较充裕，居民购房热情仍相当高涨。（完）

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