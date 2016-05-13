焦点：中国大宗商品跌势向外蔓延 本周钢材表现料是2009年来最差

2013年2月28日，浙江嘉兴，图为面向欧美出口市场的一家钢厂。 REUTERS/William Hong

路透上海/马尼拉5月13日 - 中国钢材期货周五料录得2009年以来最大周线跌幅，中国大宗商品抛售有向棕榈油和基本金属等全球其它原材料市场蔓延之势。

基本面不断转弱，加之中国几个交易所强力出招冷却投机热风，在不到一个月时间内，便将中国大宗商品期货市场人气从偏多打压至偏空。

跌势的不断扩大也已开始对全球其它市场造成冲击，和去年中国股市盛衰周期的影响类似。

马来西亚棕榈油期货周五跌逾2%，交易商指因中国豆油期货下挫4%。

中国铁矿石期货较4月所及峰值已跌去27%，全球现货基准价格较上月高点下滑21%。

“目前人气非常看空，投资者正寻找机会建立更多空仓。”永安期货一分析师说道。

**高峰已过**

0553GMT，上海期交所主力螺纹钢合约跌5%至每吨2,020元人民币，此前曾触及6%的跌停板。

螺纹钢自去年12月到今年4月飙涨80%，但此后已经下跌逾27%；本周至今跌幅超过11%，创2009年该合约推出以来最大周度跌幅。

大连商品交易所铁矿石期货下挫5.4%至每吨362.50元人民币，盘中亦触及6%的跌停。

“现在可能处于季节性需求高峰或者高峰期已过，因此价格趋于下行，”麦格理的大宗商品策略师Ian Roper称。

周五受到沉重打压的其他钢铁原材料包括，大连商品交易所的焦碳和焦煤，分别下跌5.5%和3.7%。

农产品期货也下滑，大连商品交易所豆油和棕榈油跌4%，上海期胶跌近5%。鸡蛋和大豆期货跌幅均超过2%。(完)