中国大宗商品“金融升水”受挤 贸易融资前景黯淡

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

作者 李文科

路透北京3月14日 -屋漏偏逢连夜雨。经过人民币汇率暴跌的打击，大宗商品贸易融资又遭遇中国首例债券违约的风暴，本就脆弱的基本面亦难以提供支撑，矿石和铜价大幅下跌，商品贸易融资前景空前不明朗。

处于熊市的商品基本面，上海超日债违约而引发的信用忧虑，以及美国最新非农数据超预期强劲，令投资者预期美国提前步入加息周期，均对贸易融资的前景形成叠加负面打击。

贸易融资的生存基础是利差和汇差。当前人民币汇率双向波动势头渐成，而美元趋强或提前步入加息周期，无疑给贸易融资的前景蒙阴。

“汇差和利差产生变化的时候，贸易融资市场肯定会受到影响，现在担心（人民币）贬值是否会成为趋势，...而如果美元加息，利差也会发生变化，都充满了不确定性。”中信期货副总经理景川称。

他提到，人民币单边升值向双向波动，一旦贬值，三个月、六个月的贸易信用证融资中之前的汇差收益可能就化为乌有。利差和汇差收益同时产生不确定性当然会对融资行为产生负面影响。

景川并指出，超日债违约对信贷体系的打击是真实存在的，而信用证就是其中的一部分，银行必然会收紧融资管控，包括信用证，这又给贸易融资加了一道紧箍咒。

事实亦是如此，尽管最近几天铜和矿石价格相对企稳，但银行已经开始对贸易融资、信用证业务进一步加强管控。进出口贸易比较发达的江浙地区银行率先做出反应，部分银行正在考虑短期内停止开出信用证，除非有其他金融机构的担保。

可见，超日债违约事件产生的恐慌情绪，正在打击金融属性比较高的品种，铜和铁矿石最为明显，这也是为什么铜价下跌很猛，但同为基础金属的铝、铅、锌却没怎么跌，就是因为铜的金融升水偏高。

“人民币暴跌、超日债都是一个诱发因素，铜和铁矿石这些金融属性比较强的品种影响更大一些，贸易融资也主要发生在这些品种上。”格林期货矿石分析师韩静指出。

此前上海超日债无法按期全额付息，成为中国债市首个打破“刚性兑付”的案例，并可能引爆信用风险担忧。

从2月17日至3月10日，铁矿石现货.IO62-CNI=SI价格大跌16%，大连铁矿石期货主力合约上周五率先大跌，至今最大跌幅逾11%；沪铜主力合约则在本周头三天就暴跌10%，并一度触及2009年7月以来的低点，伦铜亦一度触及八个月低点。不过，铜和铁矿石在周四后逐步企稳。

**铁矿石贸易融资或受重创**

如果按照正常的贸易融资进行操作，现货市场的价格暴跌对贸易融资而言并不会造成影响，毕竟铜贸易融资方会在买卖两边的市场上进行价格锁定，但新兴的矿石融资可能不完全是这样。

北京一钢材和矿石贸易商人士就指出，中国铁矿石的库存高企，贸易融资功不可没，其中可能有60-70%的矿石库存中有融资成分，或者涉及仓单质押，还不排除重复质押的问题，现在已经到了风险积聚点，因为这些矿石库存中不乏“死矿”。

截至3月7日，中国铁矿石港口库存升至10,857万吨，创下历史最高水平。海关总署数据显示，中国1-2月进口铁矿砂及其精矿同比增长21.8%。

景川也强调，很多矿石的融资操作没有在两端都进行价格锁定，且存在如之前钢贸问题一样的重复质押等问题，因此其中的问题可能比铜融资链更为严峻。

华泰长城资深分析师曹祥辉也提到，在美元融资成本不断上升和人民币贬值风险加大的情况下，为了不让融资贸易资金链断裂，目前很多融资贸易商不得不抛售铜、铁矿石等之类的换取现金，以归还贷款。

他并指出，虽然只要人民币依旧有升值预期，贸易融资就不会消亡，但国内商业银行可能之前只是限制了钢贸质押和融资，现在连整个金属都不愿意碰了。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--过去一周期间，至少已有一家美国废铜贸易商因为中国一个买主违约而蒙受“巨大”损失，这是铜价大跌及资金趋紧开始影响实货市场的初期迹象。

--中国钢铁工业协会最新统计数据显示，2月下旬全国预估粗钢日产量208.2万吨，旬环比增长5.9%。这一日产量水平为去年11月下旬以来的新高。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份(600019.SS)董事长何文波周二表示，中国2014年粗钢表观消费量预计增长3%至7.5亿吨左右，但宝钢今年的粗钢产量仍将维持在4,700万吨，和去年水平一样。

--上海期货交易所理事长杨迈军周三表示，拟推出的“中国版”原油期货也将纳入夜盘交易；此外，商品期权和有色金属指数期货等新品种也在积极筹备中，力争最早今年推出。

--中国国家税务总局局长王军周一称，煤炭的资源税改革会很快提到议事日程，因目前的CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）相对比较低，而且又是买方市场，推出后对下游产品的影响比较小。（完）

(审校 张喜良)

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