2016年全球经济改善 中国经济转型将继续拉低大宗商品-高盛

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京11月20日 - 高盛最新发布的全球市场展望报告认为，2016年全球增长将有所改善，通缩风险降低。尽管美元对G10的主要货币将升值，但已连续贬值的新兴市场在2016年估值将趋于稳定，而大宗商品的下行还将持续更长的时间。
报告认为，发达经济体的货币政策将各自为政，美国经济复苏和就业好转将推动美联储进入收紧通道，但欧洲央行和日本央行仍有艰巨的宽松任务。预计到2017年，美元将对G10主要货币升值20%。
“2016年在消费主导下，发达国家的经济活动将继续扩张，...加息后美元资产的回报率的提高将受限于耶伦的政策。”报告指出。
报告认为，发展中国家的状况有所不同，改革期的中国经济将继续放缓，长期走低的油价也会继续影响产油国，不过俄罗斯和墨西哥的货币贬值吸收了部分贸易冲击。新兴经济体的储备改善可形成缓冲，并避免暴跌风险。
报告并指出，中国经济正在由投资拉动转向需求拉动， 这让投资性大宗商品需求（粗钢、水泥、铁矿石等）降低幅度远大于消费性大宗商品（能源、铝）等，而这种转变是永久性的。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 李文科/曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)