2016年全球经济改善 中国经济转型将继续拉低大宗商品-高盛

路透北京11月20日 - 高盛最新发布的全球市场展望报告认为，2016年全球增长将有所改善，通缩风险降低。尽管美元对G10的主要货币将升值，但已连续贬值的新兴市场在2016年估值将趋于稳定，而大宗商品的下行还将持续更长的时间。

报告认为，发达经济体的货币政策将各自为政，美国经济复苏和就业好转将推动美联储进入收紧通道，但欧洲央行和日本央行仍有艰巨的宽松任务。预计到2017年，美元将对G10主要货币升值20%。

“2016年在消费主导下，发达国家的经济活动将继续扩张，...加息后美元资产的回报率的提高将受限于耶伦的政策。”报告指出。

报告认为，发展中国家的状况有所不同，改革期的中国经济将继续放缓，长期走低的油价也会继续影响产油国，不过俄罗斯和墨西哥的货币贬值吸收了部分贸易冲击。新兴经济体的储备改善可形成缓冲，并避免暴跌风险。

报告并指出，中国经济正在由投资拉动转向需求拉动， 这让投资性大宗商品需求（粗钢、水泥、铁矿石等）降低幅度远大于消费性大宗商品（能源、铝）等，而这种转变是永久性的。（完）