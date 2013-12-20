中国商品市场欲为人民币国际化助威

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

作者 丁琦

路透上海12月20日 -跨境贸易人民币结算--这项四年前开始试点的人民币国际化重大举措，不仅见证了交易规模的飞速增长，其内涵也正由普通贸易流程向中国庞大的商品交易市场渗透。

总部位于中国天津的渤海商品交易所本周稍早宣布，全面启动现货商品跨境交易人民币结算业务，渤商所也成为中国首家开展该业务的非银行类机构。

业内人士表示，渤商所推出跨境交易人民币结算业务，既体现了中国监管层推动贸易便利化和人民币国际化的决心，也为即将上市的原油期货等国际化品种的人民币结算提供了指引。

“商品交易所提供跨境交易人民币结算，不但可以为贸易商降低汇率风险，也是人民币国际化的一个重要组成部分，今后这一做法很可能会在国内商品市场进一步推广。”卓创资讯分析师白虎表示。

他并称，以橡胶为例，目前上海期货交易所的交割品是以国产胶为主的全乳胶。而下游轮胎厂商大多使用主产自泰国和马来西亚的20号标胶，如果人民币结算试点在商品市场得以全面推广，不排除将来国内商品期货交易所也采用这种方式来推出更多国际性的品种，反过来也会进一步促进人民币的国际化。

据渤商所介绍，首批纳入跨境交易人民币结算试点的品种是天然橡胶和铁矿石。两者都是中国对外依存度非常高的大宗生产资料，贸易需求非常可观。

早在2009年4月，中国国务院常务会议就作出决定，在上海和广州等数个城市开展跨境贸易人民币结算试点，由此迈开了人民币国际化的关键一步。2011年8月，人民银行等多个部委联合发布《关于扩大跨境贸易人民币结算地区的通知》，跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国。

而根据此前的政策，跨境贸易人民币相关结算服务，基本是由商业银行在央行规定的政策范围内提供，其业务种类包括进出口信用证、托收、汇款等多种结算方式。而在企业层面，只有符合资格的贸易型企业才可通过银行渠道进行跨境人民币结算。

“渤商所跨境人民币结算业务的开展，使中国境内与境外两个交易市场间相互打通，参与者通过该平台自由交易的商品均可使用人民币进行结算。”渤商所在新闻稿中指出。

“这意味着境内外企业都可以借助渤商所这个交易平台进行商品现货交易，并采用人民币结算，从而放宽了之前试点名单及注册地等因素的限制，”一位曾参与过渤商所交易的现货贸易商这样解读。

事实上，在渤商所此次宣布全面启动跨境交易人民币结算前，相关准备工作早已全面推进。今年4月，渤商所获中国人民银行批准，成为全国首个跨境交易人民币结算平台试点。

根据渤商所人士透露，央行天津分行已批准该交易所开立跨境人民币结算所需的NRA账户（境外机构境内外汇账户），各银行也为渤商所开展该业务做好了技术和业务层面的配套对接。

“虽然交易所这边的跨境结算功能和以前银行做的有点接近，但我们还是会依托银行，将与很多银行有合作，”上述交易所人士表示。

渤商所此前宣布，中国银行(601988.SS)(3988.HK)成为其跨境人民币结算业务的首家合作银行，该行境内外机构将全面开展相关业务的承接及市场开发工作。

不过也有部分业内人士担心，由交易所为平台开展跨境交易人民币结算，可能会令部分境外客户产生资金监管和结算方面的顾虑。

“一些境外机构更倾向于接受有大宗商品业务的外资结算行或者老牌的清算公司，要吸引他们参与到国内商品交易平台，从结算到资金监管方面可能都需要一个循序渐进的过程。”上海一位期货公司高层表示。

**原油期货或是下一个突破口**

业内人士指出，即将上市的中国版原油期货亦有望采用人民币作为计价和结算货币，这将成为中国商品市场助推人民币国际化的又一个突破口。

作为国际原油期货的交易平台--上海国际能源交易中心上月正式成立。上期所能源化工部高级总监陆丰在成立仪式间隙对记者表示，推出基于人民币计价和结算的原油期货，非常有利于中国的人民币国际化战略。

而之前上期所理事长杨迈军在一个论坛上公布的原油期货草案显示，中国版原油期货的交易标的为中质含硫原油，计价货币为人民币。

在商品市场向人民币跨境结算频送秋波的背后，是近几年结算规模的飞速增长。中国央行本月稍早公布的数据显示，2013年11月人民币贸易结算业务量达5,064亿元，为去年1月央行公布单月数据以来最高；今年1-11月，跨境贸易人民币结算量达到4.05万亿元人民币，已创出历年全年新高。

与此同时，迄今已有欧洲央行等20多个境外货币管理机构与中国央行签署超过2.5万亿元的货币互换协议，这标志着人民币跨境循环体系基本形成，也为其跨境结算试点在国内商品现货和期货市场全面推广创造了条件。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国质检总局公告称，截至12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理。

--中国国家质检总局和国家标准委发布第五阶段车用汽油强制性国家标准。与之前相比，新标准降低了多种排放污染物的含量，主要指标与欧洲现行标准相当，旨在化解公众对环境问题的关切。

--广东碳排放交易周四启动，首笔成交价格为每吨61元人民币(10.04美元)，符合市场预期。

--两位了解情况的消息人士对路透表示，又有两位中石油集团的高管被中国官方问询。但这两位高管本身是调查对象还是仅为对中石油集团的进一步调查提供协助，目前尚不清楚。

--财政部表示，2014年将对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税，并适当调整相关公式参数。进口棉花滑准税指标价格定为每吨15,000元人民币，较当前水准提高1,000元。

--财政部表示，2014年非合金镍进口的暂定税率为1%，从2013年的零上调。同时，明年铟出口关税将降至2%，今年为5%。

--国家统计局数据显示，11月原油产量同比增长0.36%，至1,728万吨。当月天然气产量同比增长6.44%，至100亿立方米。(完)

(审校 林高丽)

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