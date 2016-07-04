焦点：中国大宗商品价格大涨 冀望推出更多经济刺激措施

2008年2月18日，江苏淮安一家钢铁厂的工人在给钢筋做标记的资料图。 REUTERS/Patty Chen

路透马尼拉7月4日 - 中国大宗商品价格周一飙升，从镍到棉花不一而足，因预期中国政府将推出更多刺激措施来提振疲弱的经济，照亮原材料需求前景。

周五一项官方调查显示，6月制造业表现疲弱，出口订单及库存持续下降，而且工厂裁减更多员工。

“目前中国国内市场和出口均面临阻力，政府要实现宏观经济目标，就需要在今年下半年聚焦于更多的刺激措施，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau称。

“而这将对大宗商品需求利好。”

大宗商品领域在经历了供应过剩的沉重打击之后，投资者认为该领域存在更大的上行潜力，因此今年中国大宗商品的表现基本上强于股市。

今年4月份中国大宗商品市场反弹，量价齐飞，使得交易所不得不采取措施遏制投机。

而此番反弹也表明，随着英国退欧的影响逐渐减轻，中国投资者的风险偏好持续回升。

螺纹钢和铁矿石触及两个月最高水平，在交投最活跃的商品期货之列。

上海期交所螺纹钢上涨多达5.3%至每吨2,468元(370美元)，大连商品交易所铁矿石上涨多达4.9%至每吨441.50元。

两者均延续了上周的涨势；上涨是受到了钢铁库存水平偏低以及中国政府整合钢铁行业努力的刺激。

“供应趋紧以及政府将祭出更多财政刺激举措以支撑经济的预期，或将继续提振现货和期货市场人气，”Lau表示。

郑州商品交易所交投最活跃的棉花合约涨停5%，触及2014年5月以来最高水平。

上海期镍也封在6%的涨停板，触及11月以来最高；期锡跳涨7.5%至去年5月以来最高。

镍价因有关菲律宾矿场可能关闭的担忧而获得支撑，该国新任矿业部长宣布评估国内所有矿场的计划。菲律宾是中国最大镍矿石供应国。

其他表现强劲的还有大连豆油期货和上海期银，分别封在4%和6%涨停板。上海螺纹钢期货上涨近6%。(完)