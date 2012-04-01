中国经济“软着陆”将抑制今年全球大宗商品价格涨势

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
路透上海3月31日电（记者 Fayen Wong）---中国经济增长降温将会抑制全球大宗商品价格涨势，使矿业公司盈利增长放缓。但中国宽松的信贷以及对基础设施的新投入，意味着中期前景或依然乐观。
上周出炉的制造业数据表现疲软，加上国内两家知名政府智库发出经济风险预警，动摇了市场对中国大宗商品需求增长的信心，进而导致矿业股承压下跌，并使油价和基本金属价格走低。
中国政府将2012年经济增长目标调降至7.5%，并将经济增长重心从出口向内需转变。调降增长目标，也可能意味着大宗商品年需求将告别双位数增长时代。中国对大宗商品的需求已经导致从石油至棉花的全球供应变得紧张。
眼下，中国经济规模与十年前相比已不可同日而语，即使经济增长放缓，每年对各种原材料的需求依然巨大。许多分析人士认为，中国调整经济增长目标後，一些市场出现的悲观情绪并无理由。中国经济实际增长通常都会超过目标，而且经济若真的陷入停滞，政府也有大量的可选择措施刺激增长。
花旗驻伦敦策略师Jonathan Stubbs称：“这些只是短期风险。在接下来几个月中国政府很可能出手刺激经济，这从中期来看会给矿业公司带来支撑。”
“经济重心转向提振内需意味着，中国对大宗商品价格上涨的支撑将减少。因此矿业企业需要加强挖掘资产潜力，争取实现出色业绩。”
铜和铁矿石等大宗商品的价格，已经处於很多分析师给出的预估区间的上档水准，若下半年中国经济反弹，价格仍有进一步上涨的空间。
很多矿业企业似乎也并不担忧。一些企业表示，即便中国经济增速放缓至个位数，他们要满足中国的大量需求仍不容易。
“中国仍是矿业公司的希望，我敢保证中国经济会增长。中国政府正在将经济导向软着陆，不要让任何人迷惑你，”艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines）(IVN.TO)首席执行官Robert Friedland在上周的矿业大会上说道。
产能扩充
受中国政府房地产市场调控的影响，工业金属需求、特别是铁矿石和焦煤需求，在过去六个月遭到冲击，但钢铁需求似乎在改善。
交易商称，钢铁厂对未来前景变得更有信心，随着天气转暖以及大量廉租房建设项目带动建筑活动增多，提振消费，他们已经提高了产出。
麦格理认为，中国要想抵消出口回落的影响，需要推动国内消费，这将促使政府推出一系列刺激项目，比如刺激汽车和家电消费，从而会带动铜、铝、镍和成品油等产品的需求上升。
瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光称，中国政府还需要采取措施推动房地产市场复苏，允许地方政府恢复土地出让。土地出让金是地方政府财政一个主要来源，也是阻止地方政府债务变成坏账的关键。
矿业公司正在加大投资进行产能扩充，以满足中国不断增长的需求。
瑞银分析师Peter Hickson称：“成本超高的产能扩充项目可能遭遇困难，特别是在周期性的下行阶段，但我们还需要大幅扩充产能，以满足中国和全世界增长的需求。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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