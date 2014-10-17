综述：中国大宗商品贸易融资边际收益下降

2014年9月24日在上海自贸区拍到的铜。 REUTERS/Carlos Barria

作者 李文科

路透北京10月17日 - 国际美元指数录得40年来最长涨势，引发全球大宗商品雪崩行情的同时，亦打压中国大宗商品贸易融资，加上青岛港融资骗贷案后不断收紧的信用证约束，中国贸易融资正在大幅减少。

市场人士表示，现阶段贸易信用证的开证异常困难，加上美联储加息预期和中国政府降低利率的努力，都在挤压中美利差前景，将进一步拖累贸易融资的边际收益。

有事实为证，往常贸易融资商会认为当前铜进口盈亏比值非常具有吸引力，而今，他们在贸易融资上表现得却很淡定。

“以前（贸易融资）鼎盛的时候进口亏损低于1,000元就会非常积极地去做融资了，现在的进口亏损经常低于1,000，但融资积极性不强了，很多受到限制做不了了。”金瑞期货研究所金属研究员叶羽钢称。

中金大宗商品资深分析师马凯指出，贸易融资的风险收益比在下降，从今年二三季度以来，其主要利润来自利差，由于现在人民币波动是双向波动，今后的贸易融资也是边际减少的趋势。

在他看来，人民币双向波动的格局令贸易融资商宁愿选择对冲汇率敞口，只用利差来赚钱，加上中国国内理财产品收益率下降，民间金融风险加剧，贸易融资的风险亦相应上升。

现货市场也传出同样的信息。上海金属网从现货商了解到，LME价格远期贴水进一步扩大，限制买家采购积极性，市场继续维持清淡局面，卖家供货报盘较多，但买家反馈较少，目前普遍反映下游买家资金紧张，开证额度也紧张，限制了买家购买力。

不过，富宝铜分析师雷连华强调，尽管美元大涨，但最近人民币兑美元汇率还是有所升值，因此降低了对贸易融资的负面影响。

在他看来，和美元大幅升值相比，转口融资贸易没有放松，并被定义在“虚假贸易”之列，对贸易融资的影响更为深远。

的确，中国9月份进出口高增长，因出口增速和出口交货值、港口货物吞吐量等数据发生背离，且9月对港台地区出口增逾三成、贵金属出口猛增至百亿元人民币，再次引发市场对虚假贸易的忧虑。

最近一段时间中国大宗商品经历全线暴跌行情，除了对国际美元指数大涨做出反应外，也体现了市场对大宗商品基本面扭转至熊市的悲观情绪，或加速终结大宗商品超级周期。

黄金、原油、铜等大宗商品价格近期均全线下行，玉米、大豆等农产品也创下了近五年来的新低，而螺纹钢、铁矿石、焦炭期货等黑色金属则更是不断刷新上市以来新低。

**贸易融资仍是可行之道**

尽管美元大涨，中美利差也有缩小的趋势，但人民币对美元汇率仍走势偏强，中国经济增长逐季回升提供支撑，中国仍在吸引资本流入，而在资本账户未全面开放之前，贸易融资仍是可行之道。

国泰君安报告指出，虽需观察美元走强引发的新一轮全球资本流动和资产配置迹象，但目前看，考虑到中美利差悬殊，美元走强尚不足以引发资本流出，且近期美联储对加息态度有所软化。

“影响贸易融资的主要是未来利差的变化，美元指数上涨对商品价格利空，但对贸易融资影响不大，...如果美元兑人民币大幅升值，则会影响到贸易融资和进口。”中信期货副总经理兼首席分析师景川指出。

对于期货市场而言，格林大华高级研究总监李永民指出，在今后一个比较长的时期内，国内消费仍难以大幅启动，产品过剩仍未常态，现货供应压力将导致国内期货价格维持弱势震荡或震荡走低的态势，期间的每次上涨最好看作是中期弱势周期中的一次阶段性反弹行情。

但鉴于短期内市场出现的利多因素，比如利率下行、美联储延缓加息令美元指数冲高受阻，将减轻短期国内期价下跌的压力。

李永民并强调，近期国内期价有望延续上周开始的反弹行情，从期货板块讲，前期的超跌板块如螺纹钢、铁矿石，农产品板块中如白糖、豆粕短期内利空动力基本上得到释放，建议以逢低买进为主；有色板块如沪铜、沪锌尽管短期内表现较强，但季节因素对后期消费不利，建议等待逢高做空机会。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家发改委周五称，自周六（18日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元人民币和290元。这是下半年以来连续第六次下调。

--中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。

--中国国家发改委称，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2015年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。

--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，9月下旬重点企业粗钢日产量178.58万吨，旬环比微降0.07%。

--中国海关周一称,9月铁矿砂及其精矿进口8,469万吨,较上月上升13.1%.

--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，由于新作大豆集中上市，本周起临时存储大豆竞价交易暂停。

--中国海关周一公布的2014年9月全国进出口重点商品量值及历史数据比较: （完）

(审校 曾祥进)

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