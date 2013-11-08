中国10月商品进口环比回落不改需求稳健态势

资料图片：中国宁波一港口正在拖运集装箱的卡车，摄于2012年6月21日。 REUTERS/Carlos Barria

作者 丁琦

路透上海11月8日 -中国10月进口增速低于预期，原油、铁矿石等主要工业原料进口量亦较9月高位明显下滑，但排除节假日及检修等临时性因素的干扰，不难发现，在宏观经济表现稳定的背景下，国内大宗商品需求并未出现大幅波动。

海关周五公布统计显示，中国10月原油进口量较上年同期大降13.8%，至2,041万吨的逾一年低位，折算到日进口量为481万桶。而9月的原油日进口量曾创下625万桶的月度纪录高位。

安迅思息旺能源研究与策略中心总监李莉表示，10月原油进口降幅较大，主要是炼厂集中检修形成的短期需求谷底，并不表明下游需求面有大的变化。

“2,000万吨出头并不是一个特别正常的数据，华南、华中和华北等地都有炼厂检修，对进口的影响很大，不过这种临时性的拖累个把月就会恢复。”

能源刊物--新华OGP此前的统计显示，截至9月底，中国商业原油库存较前月增加1.43%。[ID:nL3S0ID0PV]市场人士表示，鉴于8、9两个月份商业原油库存已累计增加逾10%，10月进口回落的背后，也存在补库需求放缓的因素。

李莉并称，尽管未来在调结构的背景下中国经济增速可能放缓，但城市化进程的加快会对整体能源需求带来拉动，估计未来一两年内，石油进口还会保持5%以上的增速。

美国能源资料协会(EIA)的统计显示，中国今年9月取代美国，成为全球最大的石油净进口国。

从下游成品油消费结构上看，汽柴油需求出现的明显分化。

今年以来国内汽油消费保持9-10%的同比增速，而以工业需求为主的柴油消费反而稳中有降。分析人士指出，在驾车等民用需求强劲增长的同时，传统的机械等重工业需求却呈现疲态。

周五公布的整体贸易数据显示，中国10月进口同比增长7.6%，出口增5.6%，路透调查预估分别为增长8.5%和增长3.2%。不过当月进出口环比却分别下降9.4%和降0.1%。[ID:nL3S0IS04L]

欲浏览中国进出口数据图表,请点选链接:(r.reuters.com/vap54v)

**资金面紧张或推高融资铜需求**

除原油进口大跌外，10月铜和铁矿石进口量的降幅也十分明显。其中未锻造铜及铜材进口406,708吨，较上月457,847吨的18个月高位下降11.2%。

但这不代表国内铜需求萎缩。10月的铜进口量同比升幅高达20.86%，且为今年以来月度第三高位。

分析人士称，国内外铜价差不利进口，加之10月的国庆假期，令海关办理清关手续的工作日缩短，都会造成月度进口数据的波动，但整体铜进口势头依然坚挺。

“从沪伦(铜)比价上看，目前7.2的低位并不利于进口，但鉴于目前市场资金面偏紧，可能会推升对融资铜的需求，”南华期货研究所金属分析师江航表示。

他并称，市场预计美联储推迟缩减QE，有利于中美利差的维持，特别是年末国内市场资金偏紧，如果贸易商有渠道做融资套利的话，获利空间其实会变大。

而在实体需求方面，江航表示，虽然国内铜消费行业未来增速不会像以前那么高，但绝对量还会处于高位，加之近几年表现明显的年末季节性储备需求，今年底至明年初的铜进口料将保持坚挺。

与铜相比，铁矿石的需求前景略微偏弱，市场人士预计，随着国家治理钢铁行业产能过剩力度的加大，及国内铁矿石供应趋向宽松，未来数月铁矿石进口量料缓步下降。

海关统计显示，中国10月铁矿砂及其精矿进口6,783万吨，较9月7,458万吨的月度纪录高位减少9.05%。

中国钢铁工业协会在10月的一篇分析中指出，受季节影响，后期国内钢铁生产将呈回落态势，对铁矿石的需求强度也会继续减弱。而原料的供过于求持续，也意味着铁矿石价格将进一步回落。[ID:nL4S0I00TA]

**美豆集中上市料令进口重返高位**

除工业品外，10月中国大豆进口亦环比减少11%，至419万吨，受美国大豆收获偏晚的影响，业内人士预计，鉴于国内豆粕需求持续旺盛，油厂油厂利润较好，未来一两个月内进口量将会反弹。

“这个量比我们的预期要低一些，今年美国的收割进度比往年偏慢，拖累到新豆上市和出口，”金石期货研究所副所长高艳滨表示。

不过他指出，由于国内养殖业在6月份以后全面恢复，对豆粕的需求旺盛，油厂的效益也非常好，随着大量新豆的上市，11、12月的进口量料反弹至600至700万吨的高位。

中国国家粮油信息中心本周稍早估计，未来两个月中国大豆进口总量料为1,250万吨。2013年全年进口量预计将达到6,250万吨，较上一年增长58.4%。

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货本周跌至2012年2月以来最低，因市场担心美国农业部(USDA)将在月度报告中上修大豆产量预估。不过贸易商表示，美国大豆的下跌有利于提高中国的采购积极性，只要供应不出现问题，短期内中国大豆进口将在高位徘徊。

**本周大宗商品其他新闻一览**

中国钢铁工业协会周四公布最新旬报显示，10月下旬全国粗钢日均产量为209.8万吨，旬环比下滑0.4%，为连续第三度下滑。

上期所衍生品创新办高级总监范文韬表示，目前上期所已完成有色金属指数期货合约的设计，并已报到证监会等待批准，顺利的话明年能够推出有色金属指数期货。

巴西政府一位官员周三表示，中国已同意准许进口巴西玉米，为巴西不断上升的玉米产量提供了一个主要市场。

中国国务院总理李克强表示，要积极推进农村综合改革试验，积极探索股份合作等多种方式的适度规模经营，并以此为龙头配套推进土地管理制度改革。

中国石化周三表示，为应对今冬明春国内可能出现的天然气供需紧张，其天然气商品量将同比增加10.5%，并优化供气流向，最大限度增供民用气。

中国广晟有色金属股份有限公司否认参与国家稀土收储。不过国内媒体有报导称，广晟有色和中国铝业旗下子公司近期亦分别挂牌收购稀土，这令近期国内稀土商业收储举措进一步升温。

行业统计显示，本年度中国棉花收储进度明显加快，截至周一已突破140万吨，国际棉价的持续下跌凸显了国内收储价的吸引力，从而令现货商的交储热情高涨。

中国业内官员周一表示，在其严格控制的原油进口市场，中国料为新进入者设定较高标准。中国考虑在该行业除占主导地位的国有巨头以外，对更多炼油商开放。

秘鲁能源及矿业部长周一表示，江西铜业也在有意竞购嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)(GLEN.L)价值59亿美元的秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿名单中。 (完)

(审校 黄凯)

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