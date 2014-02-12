中国1月大宗商品进口创纪录高位 然前景仍不确定

* 铁矿石按月进口大增18%，铜大增21%

* 但原因可能是库存和春节因素，而非需求

* 整体贸易数据提升对中国经济的乐观看法

路透北京2月12日 -中国1月原油、铁矿石和铜的进口量纷纷触及纪录高位，不过这一意外强劲势头部分归因于春节假期前的库存囤积，并非完全代表基本消费需求强劲。

同时，数据显示，1月中国进出口总价值同比攀升10%左右，大幅超越预期，提升了对中国经济体质的乐观看法。

不过，一些分析师质疑这一数据是否由于虚假交易而遭到夸大，也就是交易商伪造交易，以避开中国资本管制，将资金输入。

法国兴业银行亚洲商品分析师MarkKeenan表示，在近期新兴市场溃退后，市场极度关注中国之际，中国商品进口数据起到了全线支撑作用。

“如果中国守住稳定性的一块要素，这将稳住市场对其余新兴市场的信心，”他称。

中国海关周三公布的数据显示，1月铁矿石进口量激增至创纪录的8,684万吨，较去年12月增长18%。原预期为减少。

1月铁矿石进口也比上年同期增加三分之一，并较11月所创的前纪录高点还多11.6%。

分析师原本预期中国1月铁矿石进口量会减少，中国是全球最大的铁矿石消费国。在中国钢铁行业需求不确定性升高之际，该月铁矿石价格跌至六个月低点。

1月铁矿石进口大增，不太可能是国内钢铁行业基础需求所推动，中国钢铁业一直力图摆脱因需求疲软、信贷短缺和北京当局推动环境保护给行业带来的困境。

1月铜材进口较上年同期亦激增逾50%至纪录新高，交易商称这是受去年底信贷形势紧俏所激发，也是因农历年前补充库存。

海关数据显示，中国1月进口了536,000吨阳极铜、精炼铜、铜合金和铜半成品等未锻轧铜及铜材，较12月的441,291吨增长21%。

“增长强劲出人意料--即便考虑到季节性因素和节假日前的补充库存，”巴克莱驻新加坡分析师程似锦表示。

“融资需求非常强劲，”程似锦补充说。

程似锦还表示，11月资金紧张引发的中国国内市场信贷紧缺状况延续到12月，推动了进口需求。

精炼铜进口商可能在国内市场出售铜库存，为更有利可图的其他投资融资，这些投资通常是在房地产市场。

作为全球最大的大豆买家，中国1月进口591万吨大豆，较去年同期增长23.7%，但低于12月创纪录的740万吨。

根据海关数据，中国1月原油进口较去年同期增长11.9%至创纪录的2,816万桶，或每日663万桶。

海关称，成品油进口较去年同期下滑3.8%至376万桶。(完)

(编译 石冠兰/张若琪/朱晓军；审校 蔡美珍/郑茵/侯向明)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。