焦点：大宗商品期货价格回落 表明中国在打击投机活动中首战告捷

2016年3月9日，上海浦东金融区对面外滩上的行人。 REUTERS/Aly Song

路透马尼拉5月4日 - 中国监管当局目前似乎已经成功戳破钢铁和其他大宗商品期货形成的小型泡沫，吓退上个月疯狂涌入将煤炭、棉花等原材料价格大幅推升的投机客。

中国已誓言绝不允许大宗商品期货市场成为投机客的“温床”，担心并非基于基本面因素的价格波动会歪曲投资决策，令抑制产能过剩的努力功亏一篑。

上海期货交易所主力钢铁产品价格周三连续第二个交易日下跌，现已回吐狂热买盘启动以来的全部涨幅。该产品曾在4月中旬的短短四天时间内飙升近17%。

在此同时，螺纹钢未平仓合约水位也大幅下滑，暗示许多投资人已经出脱部位，以防价格进一步下跌。

“投机性资金已经暂时离开市场，我认为现在可以喘口气了，”上海一家基金的研究员表示。由于未获授权与媒体交谈，这名研究员要求匿名。

在中国大连、上海及郑州三大商品交易所调升手续费，扩大交易限制，加重投机性投资的难度后，商品价格回落。

澳洲铁矿石商Atlas Iron(AGO.AX)执行长David Flanagan上个月表示，散户交易正在影响价格，并举出他与中国一家钢厂的经理会谈内容，作为说明例子。

“她的佣人靠着交易铁矿石期货，赚进的钱是这名经理薪水的好几倍，”他在伯斯向记者表示。“这对铁矿石价格产生影响。”

**螺纹钢回吐涨幅**

用于建筑的螺纹钢引领4月中旬的涨势，与铁矿石、炼焦煤和焦炭一道上扬，因中国加大建筑支出以刺激经济成长，推动钢价上扬，投资者也顺势推涨其他大宗商品。

买兴还蔓延到其他大宗商品期货，包括棉花和鸡蛋，引发对类似去年夏天中国股市崩跌那样的繁荣萧条周期的担忧。

上海期货交易所螺纹钢未平仓合约本周降至270万口，4月18日时曾达370万口。大连商品交易所主力铁矿石未平仓合约周二降到不足80万口，为2015年11月以来最低。

但由于交易员押注期镍价格从13年低点反弹，上海期镍未平仓合约激增，导致经纪商警告镍交易可能很快面临限制。

“中国监管机构将出手压抑该交易，或许只是时间问题，”经纪商Triland本周在一份报告中称。

上海期镍未平仓合约过去一个月增长一倍至逾65万口，超过伦敦市场的交易量，因交易员预期中国不锈钢厂订单会增加。

但长期来看，分析师称，价格走势将受供需基本面因素指引。

“最终基本面将指引价格走势，即便我们偶尔会有短暂的价格波动，”澳新银行大宗商品策略师Daniel Hynes称。

中国大宗商品剧烈走势图：tmsnrt.rs/1ru8KAD

(完)