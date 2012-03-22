交行副行长王滨转调太平保险董事长

中国今年银行等就业机会减少 金融业平均涨薪幅度仍低于10%--报告
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透香港3月22日电---中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四称,王滨因工作调动原因,辞去执行董事、副行长等职务,今天起生效.
另一方面,中国太平保险集团在其网站发布,王滨接替林帆出任该集团董事长、党委书记.
现年54岁的王滨曾先後担任中国农业发展银行江西省分行行长以及交通银行天津分行行长、北京分行行长等多项职务.2005年4月起任交银行副行长,2010年4月起任交通银行执行董事、副行长.
中国太平保险集团为中国太平保险(0996.HK)的母公司,是中国的综合保险商.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。
路透伦敦2月13日 - 英国一个行业组织周一称，在去年英国公投选择退出欧盟后，英国超过四分之一的雇主称，来自欧盟其他国家的雇员已考虑在2017年离开他们的公司或离开英国。