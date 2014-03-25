交通银行董事长建议以对外投资推动人民币国际化

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透上海3月25日 -以资产计中国第五大银行--交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长牛锡明近日表示，未来人民币国际化不能单靠贸易结算“单兵突击”，而应该发挥好对外投资的推动作用，形成双轮驱动，以直接投资为主助推人民币国际化。
据交行提供他的演讲材料，他还指出，为确保对外投资能够对人民币国际化形成持久的推动，应把握好对外投资的方式、重点和策略。现阶段中国对外投资应以直接投资为主，金融投资为辅。
他认为，在对外投资的重点领域上，中国应抓住当前全球新一轮基建投资大潮，对能源、通信、港口、交通等基础设施需求量迅速增大的契机，积极推动“中国基建”走出去；深化与境外能源、资源行业的合作；主动对接国家战略，在战略新兴产业、农业、服务业等行业有针对性地加大对外投资；还可以考虑输出过剩产能，如建设丝绸之路经济带、中国—东盟升级版等，在带动周边国家经济发展的同时，缓解国内产能过剩压力。
在具体策略上，应积极推进合资并购；着力拓展以人民币进行直接投资的渠道；积极开展跨境人民币贷款、境外人民币债券融资、权益类融资；还可以考虑成立人民币基金，专门用于以人民币的形式投资于国外基础设施建设、矿产资源开发等项目，并附带必须购买中国的产品和设备等条件。
他提出，中资银行可以通过买方信贷、并购贷款、股东贷款、海外供应链融资、内保外贷等方式为企业对外投资提供融资支持；通过参与设立风险投资基金、私募股权投资基金等扩大融资渠道；在中国上海自贸区内开展跨境本外币贷款、境外发行本外币债券业务，为企业从境外融入低成本资金。
他还表示，要加快跨境人民币产品创新，灵活运用离在岸市场汇率、利率差异，创新推动人民币保理、买方信贷、协议付款、协议融资等结算产品；持续推进跨境人民币贷款业务；开展跨境人民币资金池业务，为企业集团资金统一管理、资金划拨提供便利。
同时，以境内外联动为依托，为客户提供全流程的服务支持。比如，商业银行可以通过境内外分行联动，帮助企业在境外投资并购提供从寻求并购目标、协助商业谈判、并购贷款、跨境汇款、协助并购整合等在内的财务顾问和并购融资综合金融服务。还应开发金融规避风险的工具，帮助“走出去”企业规避汇率、利率等风险。
中国正积极推动人民币国际化进程，跨境贸易人民币结算量直线飙升，与逾20个国家地区签署了本币互换协议，人民币国际化全年呈逐级攀升、多点并进扩张之势。中国2013全年跨境贸易人民币结算业务累计为4.63万亿元，较上年同比大增57%；占中国全部贸易总额约17.9%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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