中交建收购海南三亚邮轮港口及旅游资产

路透香港3月26日 -中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)宣布，将收购位于海南三亚市的邮轮港口及相关旅游与房地产资产，交易涉资共49.52亿元人民币。

中交建主要从事交通基建建设、疏浚及装备制造业务。公司是次交易中将以现金对价10亿元收购凤凰岛邮轮港45%的股权及10%的投票权，并通过凤凰岛邮轮港收购凤凰岛发展全部股权，总对价29.99亿元。同时，凤凰岛邮轮港将以9.62亿元收购凤凰岛置业全部股权。