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中国财经 | 2014年 3月 26日 星期三 11:47 BJT

中交建收购海南三亚邮轮港口及旅游资产

路透香港3月26日 -中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)宣布，将收购位于海南三亚市的邮轮港口及相关旅游与房地产资产，交易涉资共49.52亿元人民币。

中交建主要从事交通基建建设、疏浚及装备制造业务。公司是次交易中将以现金对价10亿元收购凤凰岛邮轮港45%的股权及10%的投票权，并通过凤凰岛邮轮港收购凤凰岛发展全部股权，总对价29.99亿元。同时，凤凰岛邮轮港将以9.62亿元收购凤凰岛置业全部股权。

公司表示，通过这次收购预期能获得投资回报外，还能通过三亚凤凰岛现有品牌提高公司的知名度及影响力。

中交建稍早公布去年度业绩，期内净利按年微升2.4%，至125.68亿元人民币；新签合同价值5,432.61亿元，按年增长5.5%。

中交建H股周三早盘中段逆市跌1.6%,报5.52港元；其A股跌2.07%,报3.79元人民币。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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