中交建收购海南三亚邮轮港口及旅游资产

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港3月26日 -中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)宣布，将收购位于海南三亚市的邮轮港口及相关旅游与房地产资产，交易涉资共49.52亿元人民币。
中交建主要从事交通基建建设、疏浚及装备制造业务。公司是次交易中将以现金对价10亿元收购凤凰岛邮轮港45%的股权及10%的投票权，并通过凤凰岛邮轮港收购凤凰岛发展全部股权，总对价29.99亿元。同时，凤凰岛邮轮港将以9.62亿元收购凤凰岛置业全部股权。
公司表示，通过这次收购预期能获得投资回报外，还能通过三亚凤凰岛现有品牌提高公司的知名度及影响力。
中交建稍早公布去年度业绩，期内净利按年微升2.4%，至125.68亿元人民币；新签合同价值5,432.61亿元，按年增长5.5%。
中交建H股周三早盘中段逆市跌1.6%,报5.52港元；其A股跌2.07%,报3.79元人民币。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。