工信部长称微信有收费可能--财新

2011年6月9日在深圳拍到的腾讯公司的标志。 REUTERS/Bobby Yip

路透上海3月31日 - 据财新网周日报导，中国工业和信息化部部长苗圩表示，目前工信部正在协调运营商微信收费一事，他们会考虑运营商的合理要求，微信有收费可能；但严禁他们利用垄断地位遏制微信等增值服务，微信不会大幅收费。

近期，有关三大运营商将向微信收费受到社会普遍关注。苗圩在出席一论坛时对记者表示，运营商收费的要求有一定的合理性。

他说，之前微信只收流量费。但现在“(通信运营商)说我维护这么大的一个网络，还要投资还要运营，除了流量以外还应该有这些方面的收费，这也是合情合理的。但是绝不能占有垄断的这个地位，卡死像腾讯这样一个非常好的企业。”

至于微信收费的标准，苗圩说“除了我们协调，还得靠这个竞争机制，三家运营商不能一起串通一气，来垄断这个市场。让他们跟各家去谈判。”

互联网巨头腾讯(0700.HK)推出的微信，因其文字或语音交流均是免费，用户只需承担较少的流量费，现已拥有逾3亿名用户。微信不仅挤占三大运营商短信、通话等业务的市场份额，而且还占用运营商较多的网络资源.有媒体引述业内人士称，“微信给中国移动(0941.HK)贡献了10%的流量，却占用了60%的信令。”

据国内媒体稍早报导，中国联通(0762.HK)董事长常小兵近日谈及运营商与微信的关系时表示，今天的免费是为了明天的收费，在将来，运营商向微信等OTT服务商收费已不可避免。

OTT 是“Over The Top”的缩写，来源于篮球等体育运动，现流行于通信产业，是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。（完）