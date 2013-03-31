工信部长称微信有收费可能--财新

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透上海3月31日 - 据财新网周日报导，中国工业和信息化部部长苗圩表示，目前工信部正在协调运营商微信收费一事，他们会考虑运营商的合理要求，微信有收费可能；但严禁他们利用垄断地位遏制微信等增值服务，微信不会大幅收费。
近期，有关三大运营商将向微信收费受到社会普遍关注。苗圩在出席一论坛时对记者表示，运营商收费的要求有一定的合理性。
他说，之前微信只收流量费。但现在“(通信运营商)说我维护这么大的一个网络，还要投资还要运营，除了流量以外还应该有这些方面的收费，这也是合情合理的。但是绝不能占有垄断的这个地位，卡死像腾讯这样一个非常好的企业。”
至于微信收费的标准，苗圩说“除了我们协调，还得靠这个竞争机制，三家运营商不能一起串通一气，来垄断这个市场。让他们跟各家去谈判。”
互联网巨头腾讯(0700.HK)推出的微信，因其文字或语音交流均是免费，用户只需承担较少的流量费，现已拥有逾3亿名用户。微信不仅挤占三大运营商短信、通话等业务的市场份额，而且还占用运营商较多的网络资源.有媒体引述业内人士称，“微信给中国移动(0941.HK)贡献了10%的流量，却占用了60%的信令。”
据国内媒体稍早报导，中国联通(0762.HK)董事长常小兵近日谈及运营商与微信的关系时表示，今天的免费是为了明天的收费，在将来，运营商向微信等OTT服务商收费已不可避免。
OTT 是“Over The Top”的缩写，来源于篮球等体育运动，现流行于通信产业，是指互联网公司越过运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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