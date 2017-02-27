中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长

路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。

他在国新办新闻发布会上称，根据规划，“十三五”（2016-2020年）期间铁路总投资3.5万亿元，公路7.8万亿元，民航0.65万亿元，水运0.5万亿元。

他并表示在固定资产投资方面，预计2017年铁路要实现8,000亿元的投资，公路系统要实现1.65万亿元的投资，水运1,500亿元的投资。

由交通运输部和国家发改委联合编制的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划明确，到2020年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合运输交通体系，部分地区和领域要率先基本实现交通运输的现代化。

根据规划，“十三五”铁路运营总里程将要增加约3万公里，其中高铁增加1.1万公里；公路增加约32万公里，其中高速公路增加约3万公里；万吨以上的码头泊位增加超过300个；民用航空机场增加50个以上。

规划首次将拓展交通运输新领域和新业态作为重要任务，提出要积极引导交通运输新消费，大力发展交通运输新经济，促进交通与物流等产业联动发展。

谈及物流降成本，李小鹏表示，2016年据不完全统计，公路和水路两个方面共实现降低成本365亿元，2017年还要加大工作力度，力争能够再降400-500亿元物流成本。

当被问及是否放宽网约车准入限制，李小鹏称，网约车是“互联网+出租车+交通”的一种新的模式，去年7月，国务院出台了《关于进一步规范出租汽车健康发展的意见》，同时七个部门出台了部令，对网约车进行了规范，这两个文件构建了出租车改革的顶层设计。

他并称，各城市政府都出台了具体的管理政策，可能有的严格一些、有的更开放一些，但是都是结合实际。他并透露到目前为止，全国已经有66个城市政府出台了细化措施，还有127个城市政府文件正在公开征求意见。

同时出席发布会的交通运输部副部长刘小明表示，这次改革是通过增量带动存量的改革，在制度设计上可以说按照巡游出租汽车和网络约出租汽车这两个分类管理，逐步实现融合发展的过程。（完）