中国企业“走出去”面临的境外风险呈上升趋势--商务部官员

路透北京4月19日电---中国商务部官员称,当前和今後一段时间,中国企业"走出去"面临的各类境外风险呈上升趋势,企业应特别注意安全风险、政治风险、投资风险以及中外融合等外部风险防控工作;同时,政府需增强海外投资保险方面的工作.

新华社援引商务部对外投资和经济合作司副司长王胜文表示,境外风险将长期伴随着中国企业"走出去"的进程,各级政府和企业需进一步增强风险防范意识,坚持防范与监管并举.

其中,政府部门要完善监管法规制度,加强信息通报预警,组织人才培养和教育培训,提高海外利益保护能力,增强社会咨询服务和海外投资保险等方面的工作.

王胜文并称,中国对外投资合作业务相对集中在高危市场."走出去"所包含的对外投资合作、对外承包工程及对外劳务合作业务均广泛涉及高危市场.

据初步统计,近两年共发生涉及境外中资企业和人员的安全突发事件198起,共造成139人死亡.

2011年中国对外非金融类直接投资600.7亿美元,同比仅增长1.8%.同期对外承包工程业务完成营业额1,034.2亿美元,同比增长12.2%.(完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

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