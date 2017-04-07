中电建和中铁参与的联合体获印尼高铁项目 合同额47亿美元

路透上海4月7日 - 中国中铁(601390.SS)(0390.HK)和中国电建(601669.SS)周四晚刊登公告称，这两公司共同参与的中印尼高铁承包商联合体近日与项目方签署印尼雅万高铁项目总承包合同（EPC），约定由联合体承担该项目的设计、采购、施工总承包任务，合同金额约47.01亿美元。

公告称，该项目工期为36个月。联合体中各方具体承担的工程份额尚待进一步商定，中国电建由旗下全资孙公司中国水电建设集团国际工程有限公司参与联合体。

印尼雅万高铁位于印尼爪哇岛西部，是连接印尼首都雅加达至万隆的高速铁路，线路一期全长143公里，由中国印尼合资模式建设运营，采用中国高铁设计、建设、验收标准建造、中国动车组运营，最高设计时速350公里。

公告称，该合同的签署标志着中国和印度尼西亚铁路合作取得重要进展，雅万高铁这一“一带一路”建设早期重要成果进入全面实施阶段。

中国中铁A股周四收报9.69元人民币，过去一个月累计涨9.5%；中国电建收报8.4元，过去一个月累计涨13.4%。（完）