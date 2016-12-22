中国企业今年境内外IPO融资额453亿美元 占全球三分之一--汤森路透

路透上海12月22日 - 据汤森路透最新统计数据，今年中国企业在A股及境外资本市场的首次公开发行（IPO）募资总额为453亿美元，同比下降两成，但在全球而言，中国企业IPO融资额仍占据33.8%份额，居榜首位置，美国和日本分列二三位，其市场份额分别为10.6%和8.1%。

截止周三的数据显示，包括IPO、再融资及可转债等在内，今年来中国企业在全球股权资本市场的募资额达1,494亿美元，较去年历史最高纪录1,574亿美元略跌5.1%。其中金融业是募资额最高的行业，共募集382亿美元，这其中包括中国邮储银行(1658.HK)的76亿美元IPO，该项IPO亦是自2014年阿里巴巴IPO（250亿美元）以来世界上最大规模的IPO。

就IPO市场而言，今年来A股市场的IPO筹资额下滑8.4%至230亿美元，这是自2014年以来最低值，当年中国本土市场IPO曾暂停了四个月。而今年中国企业海外IPO募资额缩水近三成至223亿美元，其中大多企业选择港交所上市，总额达199亿美元。

除IPO以外，今年来中国企业的增发等再融资在全球亦十分强劲，全年募资额达878亿美元，较去年高点889亿美元略降1.2%。其中A股市场增发筹资798亿美元，同比增加29.8%。

今年中国企业股权相关的可转债募资额达163亿美元，同比增长37.3%，是2013年以来最好年景。其中软银集团(9984.T)为减持阿里巴巴(BABA.N)股份而发行的66亿美元强制性可交换信托（包括绿鞋期权），是今年来规模最大的亚太换股发行和全球最大可换股发行交易。

在中国企业股权发行承销商中，摩根士丹利(MS.N)及其合资券商摩根士丹利华鑫夺得市场份额第一，承销总额达119.4亿美元，占8%市场份额，其参与了邮储银行、软银可交换信托、海航基础(600515.SS)定向增发等多个大项目。中信证券(600030.SS)及德意志银行(DBKGn.DE)分列第二和第三位。（完）