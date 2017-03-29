奇虎360等公司纷纷接受A股IPO辅导 中概股回归辟新路

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海3月29日 - 近期，奇虎360科技、易居中国、药明康德等多家中概股回归公司宣布接受首次公开发行（IPO）并上市的辅导，意味这批公司选择了IPO作为未来登陆A股市场的主要途径，而非前两年主流的借壳上市。
投行人士称，中国证监会目前对借壳上市监管趋严，且A股IPO发行提速，这使得IPO上市的成本相对降低，中概股倾向IPO上市并不让人意外。未来若有中概股率先走通这条新路，有可能会吸引更多海外上市的中概股启动私有化，回归A股市场。
据天津证监局网站，曾以近百亿美元价值私有化并退市的奇虎360，其A股上市主体三六零科技股份有限公司已于3月23日与华泰证券(601688.SS)(6886.HK)旗下的投行子公司华泰联合证券签订首次公开发行并上市辅导协议。而无锡药明康德新药开发公司官网稍早宣布，3月23日其与华泰联合证券签约，接受A股上市辅导。
凑巧的是，去年私有化并自美国退市的易居中国，2月亦与华泰联合证券签约，接受A股上市辅导。上市辅导券商一般会成为公司上市时的保荐人，因此华泰证券成为此波中概股回归A股潮的大赢家。
香颂资本董事沈萌介绍称，上市辅导是A股IPO的必经环节，借壳上市则不需要这个流程。以前中国证监会还要求上市辅导需要至少一年时间，不过近期的实际操作中，已经没有明确的辅导时间要求。
“目前的时机刚刚好，”他解释称，目前来看，国内A股IPO发行提速，估计至年底或明年初，国内排队申请及等待A股发行的公司将会大大减少，甚至可能出现随报随发的情况，届时这批公司的辅导期刚结束，正好能够赶上这个有利时机，上市的时间成本大大降低。
截止上周四，已递交上市申请并被证监会受理的拟上市公司达601家。目前沪深两市每周发行新股10家左右。
反观借壳上市，沈萌说，目前证监会的监管政策相当严格，且不能配套融资，还要给壳公司的大股东分一杯羹，这对于希望回归的中概股而言，成本就相对高得多了。
“既然中国已表态欢迎外国公司在中国上市，那么中概股IPO应该更加没有政策障碍了。”他表示，目前已完成私有化的中概股大概还有十多家，估计绝大多数公司未来都会选择IPO这条路。而且一旦有中概股快速完成A股IPO，这个示范效应会吸引海外中概股重启私有化退市之路。
中国国务院副总理张高丽上周六在博鳌亚洲论坛2017年年会上表示，将大力优化外商投资环境，进一步放宽服务业等外商投资准入，支持外商投资企业在国内上市、发债等。
沈萌表示，中国证监会对申请IPO企业的盈利门槛已没有过多要求，近期批准的拟IPO企业年净利大多在两千万元左右。这对海外中概股而言，上市门槛已不算太高。
“海外中概股只要有持续盈利，应该都会动心吧，毕竟A股与海外存在巨大的估值鸿沟。”他说。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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