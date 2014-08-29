中企境外融资低成本“红利”渐少 海外发债动力明年料削弱

2013年11月5日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

记者 赵红梅

路透香港8月29日 - 中资企业今年上半年在境外债券市场和跨境贸易融资上动力十足，市场人士认为，下半年境内外息差仍较大加之美国国债收益率依处历史低位，目前仍是锁定境外融资低成本的好窗口，然随着美联储政策拐点临近，明年上半年后境内外融资成本优势或收窄，未来企业赴海外发债动力将衰减。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着美联储货币政策的转向，习惯在香港进行贸易、信贷融资的中资企业已进入低成本的最后时间窗口。

“假如联储明年二季度末加息的话，在海外进行贸易类融资的低成本时间窗口就剩下半年多，之后LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）会趋势性的上行。”他认为，国内在降低融资成本政策主导下，境内外融资成本会收窄，未来企业海外发债动力或削弱。

章总是一家中国地方省市国有企业的资金总监，该公司去年已在香港设好境外融资平台，今年上半年已用内保外贷的形式从一家中资银行香港分行成功获取了一笔低成本的美元贷款，并锁定了一年期的CCS交叉货币互换。

”国内1年期贷款利率6.5-7%左右，从香港贷款去除利息预提所得税之类，综合融资成本5.1%左右，省下近300万元利息。“他称。

“我们一直在观察境内外的价差汇差，下半年计划在港用母公司担保、境外子公司发债，但如果香港融资成本没有明显低于内地，就得好好掂量一下，毕竟募集资金回流还是麻烦。”他并表示。

国家外汇管理局自今年6月1日起执行《跨境担保外汇管理规定》，大幅放宽过去限制重重的”内保外贷”外汇限制，令银行可有更多空间以备用信用证方式支持企业在海外发债。

离岸人民币债券市场今年上半年表现“创纪录”，发行债券1,613亿元（未包括人民币存款证CDs），已超过去年全年总量。来自中国的发行量飙升占78%；亚洲的美元新债发行亦同比增22%，达到965亿美元。

**锁定低成本融资好时机**

占香港美元新债发行市场几近30%的中国房地产债是观察融资成本的一个“窗口”，随着上半年房企销售业绩普遍下滑、海外量化宽松政策逐步退出等内外因素交加，多数房企面临海外融资上涨的压力。

北京中原地产研究中心统计数据显示，房企海外融资成本已普遍增加到7%以上。数据显示，今年前5个月，中国房企海外融资额达272亿美元，6月则达95.6亿美元，为年内峰值。7月则开始下滑四成以上至56.6亿美元。

中银香港金融产品部董事总经理王卫此前发布报告认为，上半年境内不断上升的融资成本、相对较低的货币掉期利率和持续低位的美元债发行成本都使得国内企业更有动力寻求海外融资。然下半年，美国国债收益率或走高，而境内信贷环境改善，料境外发债迫切度会下降。

今年以来，离岸人民币流动性有所收紧，包括远汇（DF）、换汇换利（CCS）利率都在缓步趋升，其中一年期CCSCNHUSQM3L1Y=BRKR已从今年2月底的0.89一路升至目前的2.30左右。美元／CNH远汇一年期CNH1Y=亦从年内400低点缓升至目前的1,230左右。

而国内企业境外贸易信贷及债券融资成本通常以LIBOR或同期的美国国债收益率利率加点，然后再通过CCS、IRS等工具锁定利率成本，因此美元基准利率和美债市场的变动直接影响海外融资成本的变化。

刘东亮认为，目前海外发债进行美元融资的成本已开始上升，如无意外，明年二、三季度美联储会第一次加息，目前已到了通过利率掉期锁定长期成本的最后窗口了，随着时间的推移，锁定利率的成本可能会趋于上行。

在另一项利率观察指标方面一年期人民币存款证(CDs)，市场也指出，由于CCS利率上升，先前的资产互换（ASW）套利诱因消退，相关买盘缩手，7月以来发行量剧减。下半年一年期CD平均发行利率已升至3.5%，超过去年8月高点3.2%。

渣打银行预计，今年下半年点心债和CDs的发行将放缓，将由上半年平均每月人民币620亿元，减少至下半年平均每月人民币300亿-350亿元，主要是受到内地借贷成本呈现改善、离岸人民币借贷成本趋升等多项因素影响。

浏览点心债各地发行情况图表：link.reuters.com/syd52w

浏览点心债期限情况图表：link.reuters.com/vyd52w

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 62512.8 186

2. 渣打 42654.2 134

3. 星展 21275.6 58

4. 法巴 16605.5 56

5. 中国银行 13942.8 29

**本周市场动态**

--欧洲陆续建立起来的多个人民币离岸中心正在发挥积极作用，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前公布，欧洲占全球人民币支付价值的10%。过去一年，四个欧洲国家已跻身十大人民币离岸中心，包括英国、法国、德国及卢森堡，排名分别为第二位、第六位、第八位及第九位。

--中国财政部表示，根据国务院批准的2014年人民币国债发行方案，今年后几月将择机在港发行120亿元人民币国债。

--台湾期货交易所周三表示，正规划开发人民币期货及ETF（上市交易基金）期货两项新商品，且希望采取Link模式于欧洲期货交易所挂牌上市，以提升台湾期货市场国际化广度及深度。

--台湾离岸人民币市场将再添宝岛债新券。据消息人士周二透露，中国建设银行(601939.SS)台北分行和中国银行(601988.SS)台北分行均将发行三种年期宝岛债，总额共40亿元人民币。（完）

(审校 曾祥进)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。