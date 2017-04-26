焦点：中国企业在美交易频频 顾问席中却不见中资银行身影

路透纽约4月26日 - 在中国公司纷纷在美国进行交易，让一众投行大赚之时，一个群体的缺席格外扎眼--中国的银行。

尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。

中国银行业者之所以有志难伸，原因在于北京控制最大型的银行业者以管理对经济的信贷投放。

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS) (3988.HK)、中国农业银行(601288.SS) (1288.HK)和中国建设银行(601939.SS) (0939.HK)的主要股东，都是中国的主权财富基金--中投公司。

根据美国的规定，控股股东--在这个例子里是中投公司--要向美联储申请放行投行业务。一家中资银行驻纽约的业界人士表示，这对中国银行业者来说是一个大障碍，因为尽管他们在管理和战略上各自独立，但却需要协调他们的申请。由于事件的敏感性，该人士不愿透露姓名。

这意味着上述四大银行受制于它们最薄弱的环节，也就是短板效应。其中两家还有过不太愉快的经历，曾受到美联储对其反洗钱法规合规情况的检查。

美联储未予置评。暂未联系到中投公司以及四大银行发表评论。

“我们已经触及瓶颈，”一家中资银行驻纽约的一位银行人士表示。“作为一家商业银行，我们已经做了想要做的一切。为什么我们自己不成为投资银行呢？”

该银行人士称，如果不修改规定让中资银行可以独立行动，或与美联储达成协议为他们破例，他们在美国扩展业务将举步维艰。

作为国内的放贷巨头，四大银行也在纽约投资以提高自己的地位。比如，中国工商银行在第五大道的特朗普大厦设有办公室；中国银行将美国总部迁至2014年购买的一幢位于曼哈顿的大楼。他们从储户和企业吸收存款，并提供贸易融资和外汇交易服务。美联储数据显示，从2010年12月至2016年9月，他们在美国的资产增长逾六倍至1,265亿美元。

北京迄今还未表示愿意为了银行业者的海外扩张而放宽管控，尽管有人称国资退出是最终的解决方案。

“中国领导人面临着选择。他们出于国内目的控制这些机构，我认为这限制了它们走向国际的能力，”布鲁金斯学会约翰•桑顿中国中心高级研究员David Dollar表示。

“如果这些大型银行真的想要走向国际，我认为中国需要让它们私有化。”他说。

风险很高。

去年，中资企业在美国债券和股票市场筹集资金逾220亿美元，较2010年增加28%，较2015年提高12%。去年涉及中资企业的并购交易价值飙升至近270亿美元，前次高位是2013年触及的36亿美元。(图表：tmsnrt.rs/2oyhl3r)

为了从这些投行业务中分得一杯羹，所有外资机构都需要获得美联储认可为“金融控股公司”，根据美联储网站，这种公司要“资本充足”且“管理良好”。

**“令人担忧的”交易**

这对四家大型中资银行都构成挑战，根据美联储网站，美联储分别于2015年对中国建设银行、以及去年对中国农业银行采取强制执行行动，因它们反洗钱不力。

美联储并未详细说明这些银行存在的问题。但纽约金融监管机构11月对中国农业银行处以2.15亿美元罚款时，称其存在“令人担忧的”交易，其中包括从也门到中国浙江“异常”巨大的支付交易。

公开记录显示，美联储截至目前并未对中国工行和中行提出类似质疑。

一位熟悉美联储想法的消息人士称，监管机构认为，中资银行在扩大美国业务之前应该先聚焦收紧自身规程。

该消息人士称，对于任何存在未决监管问题的银行，美联储绝不会认定是“金融控股公司”。出于事件的敏感性，这位消息人士不愿具名。

上述银行家及熟悉美联储想法的消息人士称，中资银行曾试图抗辩反对被按单一实体对待，但未能成功。

该银行人士称，现在纽约的银行家们计划分析扩张至投行领域的成本和风险，然后将分析结果反馈给他们各自在中国的董事会。

他并称，如果这些银行的北京总部认为，这项业务值得去做，那么他们会进行自己的尽职调查，并开始谘询国内多方监管机构，想方设法去克服监管障碍。

尽管存在层层挑战，但“四大行”显然都有做投行业务的意向。四家银行都在香港或是大陆设有针对亚洲交易的投资银行分支。该名银行人士称，随着中资企业将继续投资海外，寻找成长契机和新技术，中资银行下一步向美国扩张也合情合理。

“中资银行该继续错失这种机会吗？这是我们应当要问的问题，”该银行家称。

中资企业在美国的并购交易及资本市场活动图表：tmsnrt.rs/2oyhl3r (完)