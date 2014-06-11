中国监管层或将支持资产管理机构发公司债等--报载

路透北京6月11日 - 中国证券报周三报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。

报导亦援引业内人士分析认为，这一点对于资管公司而言有一定难度。尤其是基金公司，因为发债需要有一定的偿还能力和抵押资产，而资管公司在这些方面能力较弱。

”如果以公司信用作抵押，则需要看现金流，而现金流取决于资管规模，但资管规模变化较大，导致现金流并不稳定。“业内人士称。

此外，在公募基金管理上，融资渠道或将放开。消息人士透露，监管层将协调有关部门发布关于开放式证券投资基金短期贷款的有关办法。

目前开放式公募基金的融资途径为质押式回购、买断式回购和交易所回购，业内人士认为，目前的融资渠道已基本足够，但是当临时赎回量大、券少的时候，短期贷款能够增加融资途径，提高基金抵御流动性风险能力。(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。