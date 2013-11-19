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中国财经 | 2013年 11月 19日 星期二 08:46 BJT

工大首创和皖通高速高管遭调查

路透11月18日 -中国政府当局正在调查哈工大首创科技股份有限公司(600857.SS)以及安徽皖通高速公路股份有限公司(600012.SS)的高管人员。政府目前正大力打击腐败及其他不法行为。

工大首创在提交给证交所的文件中称，公司董事长龚东升已经被云南省警方拘留，因涉嫌虚报注册资本。

工大首创周一表示，“龚东升涉案行为与公司无关。公司目前经营正常。”

在另一份声明中，安徽皖通高速宣布，公司执行董事李洁之正接受相关部门的调查。该公司未加详细阐述。

数天前，成都高新发展股份有限公司(000628.SZ)公布，董事长正在接受调查。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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