工大首创和皖通高速高管遭调查

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透11月18日 -中国政府当局正在调查哈工大首创科技股份有限公司(600857.SS)以及安徽皖通高速公路股份有限公司(600012.SS)的高管人员。政府目前正大力打击腐败及其他不法行为。
工大首创在提交给证交所的文件中称，公司董事长龚东升已经被云南省警方拘留，因涉嫌虚报注册资本。
工大首创周一表示，“龚东升涉案行为与公司无关。公司目前经营正常。”
在另一份声明中，安徽皖通高速宣布，公司执行董事李洁之正接受相关部门的调查。该公司未加详细阐述。
数天前，成都高新发展股份有限公司(000628.SZ)公布，董事长正在接受调查。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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