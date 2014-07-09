更正-中国加大并购监管力度 反垄断律师“走俏”(7月6日)

(更正：因译文有误，内文第六段律所Mayer Brown JSM中文名应为“孖士打“，而非”美亚博“。本文由路透中文网编译提供)

路透上海7月3日 - 中国在国际并购监管领域的影响力上升，在法律界催生了一个最热门的群体：反垄断律师。

六年前，中国甚至都还没有专门的法律体系来监管企业并购对市场竞争的影响。现如今，对于那些试图让大型跨国并购交易通过反垄断审查的企业而言，中国商务部是最大的不确定性因素。

上个月，中国商务部禁止丹麦马士基 、瑞士地中海航运和法国达飞三家航运公司设立网络中心。这个决定让马士基的执行长Nils Smedegaard Anderson“大感意外”，因为马士基一直与中国商务部保持着密切联系。

这也是中国商务部首次封杀不涉及中国企业的合作交易，商务部给出的理由是该网络中心不符合中国消费者的利益。

根据汤森路透的数据，在截止到6月底的六个月中，全球企业并购交易额达到了1.75万亿美元，同比增加75%，那些可以帮助公司通过中国反垄断审查、实现并购协议的律师就成了“香饽饽”。

年利达(Linklaters) 、孖士打(Mayer Brown JSM)等国际律所近期都加强了反垄断律师团队，而诺顿罗氏(Norton Rose Fulbright)和金杜律师事务所(King & Wood Mallesons)表示，他们正寻求扩大在中国的反垄断业务。

“像我最早的时候只有一点点事做，而且猎头也不会关注，因为太小了，现在猎头基本上过一段就会来问一问。”泰乐信律师事务所(Taylor Wessing)北京办公室资深顾问周照峰表示，“我当时感觉到春天来了，去年到今年就这一段时间，之前两年都没有现在那么火。”

自从2008年中国出台反垄断法以来，反垄断律师的招募一直处于增长状态。但是猎头表示，去年的涨幅最大，即便其他法律业务不断缩水的外国律所也加大了对反垄断律师的招募。

招聘机构米高蒲志(Michael Page)法律部负责人Janet Chan表示，在过去12-18个月中，对反垄断律师的需求增加了20%。

马士基等三家公司的上述合作交易获得了欧美监管机构的批准，但中国商务部做出了相反决定，这料将进一步提升对反垄断律师的需求。美亚博律所香港反垄断合伙人John Hickin表示，中国截然相反的裁定让人们开始重视起来。

大量跨国大型交易料将需要获得中国商务部的批准，合并后公司在华年营收超过4亿元人民币的交易通常都需要通过商务部的审核。

美国通用电气 以169亿美元收购法国阿尔斯通 能源业务的交易就在此列。这项收购业务已经因法国政府对就业的担忧而做出修改。

美国医疗设备制造商美敦力 以430亿美元收购全球医疗保健产品提供商Covidien plc也需要得到中国商务部的批准。

香港一名负责并购的银行家表示：“律所现在在建议客户如何通过中国监管机构审查的业务上赚得盆满钵溢。”

“问题不在于商务部借机秀肌肉，问题在于没有人知道他们如何进行审核以及结果会怎样。”（完）