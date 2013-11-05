中国收紧政策疑虑拖累亚股回吐涨幅 美元上扬

* 中国股市表现落后，之前中国总理发出收紧政策的暗示

* 美联储官员未就撤出刺激举措时间提供新线索

* 投资者静候本周稍晚美国GDP和非农就业报告出炉

* 欧元承压，欧央行周四将召开政策会议

* 澳股延续涨势，之前澳洲央行一如预期维持货币政策不变

路透东京11月5日 -美元兑一篮子货币上扬，亚股则回吐稍早涨幅，受中国股市下跌拖累。之前中国国务院总理李克强暗示货币政策收紧倾向，打压中国股市。

避险买盘推高日圆，欧元走势依然衰弱无力，因对欧洲央行(ECB)将进一步降息的预期升温，一些策略师和投资人称，最早可能在周四的政策会议上就降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑约0.2%，日股日经指数.N225小跌。

澳洲股市上扬0.8%，向上月所及的五年高位回升，此前澳洲央行维持利率在纪录低位2.5%不变，符合普遍预期。

但中国股市沪综指.SSEC下跌0.4%，香港股市恒生指数.HSI跌0.7%。中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，保证新增就业1,000万人、城镇登记失业率在4%左右，中国需要7.2%的经济增长。

“中国的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是‘池子’里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。”李克强称。

中国共产党十八届三中全会定于11月9-12日召开，研究全面深化改革的重大问题，且范围和力度都将是空前的。

交银国际首席策略分析师洪灏表示，李克强的表态不同于人们的预期，现在听上去更加强硬，较其今年稍早的增长底线说法有所转变。

美国标普E-Mini期货跌0.1%，此前标普500指数.SPX在周一收高0.4%，稍低于记录高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话令投资者相信不会马上进行缩减购债。

**静候欧洲央行会议和美国就业数据**

美元指数.DXY涨0.1%至80.625，远高于10月25日触及的九个月低点78.998。

美元兑日圆跌0.2%至98.42日圆。

欧元下滑0.1%至1.3501美元，守在周一低点1.3441美元上方，该点也是9月18日以来低点。但欧元仍远低于10月25日录得的近两年高点1.3832美元，因投资者开始消化欧洲央行采取宽松措施的可能性。

货币市场行情已反映预期未来一年欧洲央行政策可能更为宽松，并开始反映未来几个月可能降息，数家大型银行预期最快本周降息。

若央行降息，将削弱欧元相对其他货币的收益优势，降低对投资人的吸引力。

“我们预期欧洲央行周四会议维持利率及前瞻性指引不变，”巴克莱分析师在客户报告指出。

“但通胀率的最新跌势，已提高了主要再融资利率12月可能再度调降25个基点的机率，”分析师称。

欧洲央行上一次是在5月调降再融资利率，降至纪录低位0.5%。

除了欧洲央行外，投资人将持续关注美国数据，以判断美联储开始缩减买债规模的时机线索。

周五，备受关注的美国10月非农就业数据将出炉。美联储决策希望看到失业率从当前的7.2%降至6.5%，但路透访问的分析师预计10月失业率将小升至7.3%。

在就业数据公布前，美国在周四将公布第三季国内生产总值(GDP)数据。这些数据将显示在上个月政府部分停运前，美国经济动能到底有多强。

周一公布的数据显示，美国9月一系列资本财定单的降幅超过预期，表明美国企业在大幅削减投资计划。但其它近期公布的数据显示，美国10月工厂活动在提速。

美国波士顿联储总裁罗森格伦周一晚间表示，当“有确凿证据显示经济持续复苏推动就业形势出现理想的改善”时，再缩减量化宽松计划也许是适当的。

周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德称，央行不应着急采取行动，因为通胀还较低。联储理事鲍威尔则称，缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。

商品交易方面，现货金小涨至每盎司1,315.85美元。

伦敦三个月期铜涨0.5%至每吨7,181.50美元，昨日为下跌1.4%。

美国原油期货亦小涨，报每桶94.72美元，但仍接近周一所及的四个月低点，此前一份调查显示美国石油库存增加，引发对需求增长的担忧。(完)