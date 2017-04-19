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时事要闻 | 2017年 4月 19日 星期三 16:36 BJT

中国严重关切朝鲜有关导弹试射及核战争的言论

路透北京4月19日 - 中国外交部周三表示，中方对近期朝鲜核导开发有关动向表示严重关切。

外交部发言人陆慷在例行记者会上强调，当前半岛形势复杂敏感，中方坚决反对任何加剧对立紧张的言行，有关各方都应为缓和局势作出切实努力。(完)

(编译 王琛；审校 张明钧)

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