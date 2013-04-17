中国水泥市场需求料于第二季恢复--建银国际

路透香港4月17日 - 建银国际发表报告称，中国水泥需求预期于第二季度恢复，受更多基建项目动工，加上中西部的城镇化带动。由于东部市场库存较低加上供需较为平衡，故相信东部市场的表现会胜过其他地区。

该行指出，安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)和中国建材(3323.HK)可望获益于东部市场的需求回升。而以产能计全国最大水泥商--中国建材为该行于水泥行业的首选股份，该股目前的估值便宜，有可能于未来数周刺激其股价出现反弹。

建银国际的报告称，上周全国水泥价格按周反弹1.81%，主要于江苏、浙江和江西等东部地区，整体而言长三角地区的水泥价格升势相信能于本月持续。至于过去两周，其他地区的水泥价格则维持稳定。

在库存方面，自3月中以来水泥库存量持续稳定减少，东部地区的减幅最大。东北、北部及西北地区的库存维持高企，但该行预期4月开始这些地区的需求增加，届时库存将会减少。

中国建材周三收低0.53%，报9.38港元；安徽海螺则持平于27.35港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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