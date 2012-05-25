中国对美国要求孔子学院部分教师离境表示遗憾--新华

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透上海5月24日电---新华社周四报导称，美国国务院要求持有J-1签证的孔子学院教师离境，可能会对中美人民之间的友谊带来伤害。
孔子学院是中国政府发起、教授汉语并开展文化交流的非营利机构，常与外国教育机构合作举办。
美国国务院5月17日发布一份“政策指令”文件称，其正在审查美国孔子学院的学术资质。
文件指责孔子学院的教师以“教授”或“研究学者”身份进入美国後，在美国中小学从事教学活动，违反了美国“交流学者签证”规定。
文件称，这些教师可以继续完成当前的交流项目，但若想继续在美国从事教学活动，则需回国重新申请美国签证。
文件指出，所有美国的孔子学院都需申请获得美国的学术认证。
新华社援引孔子学院总部未具名官员的话报导称，中国国家汉办对此表示遗憾。该官员还称，包括美国在内的各国孔子学院是由对方自愿申请，经汉办进行资格审核，与汉办和中方高校合作举办的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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