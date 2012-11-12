两名中国高官表态支持官员财产公开

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透北京11月9日电（记者 John Ruwitch）---广东省委书记汪洋与上海市委书记俞正声周五表示，他们相信中国官员最终都将必须公开财产。
中国官员“露富”成为网上的热门话题。一名官员被网民曝光拥有多款奢侈手表，近期遭解职并被调查。
汪洋称，广东将继续探索，推动官员财产申报制度。
“相信中国官员会按照中央有关规定，逐步、逐步地使我们的财产都会公开化，”汪洋说道。
俞正声表示，上海现在已经有了重大事项的内部申报制度。
但他也称：“这个制度还不够，上海市党代会报告明确提出，要逐步实行财产公开制度。”
他还表示，他在上海任职期间，孩子是自己谋自己的职业。
当被一名香港记者问及是否会带头公开财产时，俞正声表示，只要中央决定，自己很容易公开，“因为我没有多少财产”。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
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