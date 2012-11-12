两名中国高官表态支持官员财产公开

路透北京11月9日电（记者 John Ruwitch）---广东省委书记汪洋与上海市委书记俞正声周五表示，他们相信中国官员最终都将必须公开财产。

中国官员“露富”成为网上的热门话题。一名官员被网民曝光拥有多款奢侈手表，近期遭解职并被调查。

汪洋称，广东将继续探索，推动官员财产申报制度。

“相信中国官员会按照中央有关规定，逐步、逐步地使我们的财产都会公开化，”汪洋说道。

俞正声表示，上海现在已经有了重大事项的内部申报制度。

但他也称：“这个制度还不够，上海市党代会报告明确提出，要逐步实行财产公开制度。”

他还表示，他在上海任职期间，孩子是自己谋自己的职业。

当被一名香港记者问及是否会带头公开财产时，俞正声表示，只要中央决定，自己很容易公开，“因为我没有多少财产”。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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