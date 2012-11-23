特写：地方利益或阻碍中国环保努力

路透中国田营11月22日电(记者 David Stanway)---在安徽省田营镇，镇中心是一家国有铅冶炼铸造厂，但高高的围墙和安全门使其看起来更像一座监狱，而非当地的经济支柱。

从该厂以及类似工厂常年排出的污染使当地绝大部分地区无法居住，饮用水也受到污染。田营的铅产量曾占中国铅产量的一半。

总部位於纽约的非营利组织铁匠基金会(Blacksmith Institute)致力於帮助清理污染地区。2007年，该组织曾将田营镇列入世界污染最严重地区的名单。

中国过去三十年经济快速发展造成了环境破坏，对於中国新一届领导人而言，扭转这种局面是其首要任务之一。在中国，由环境问题引发的社会不安定已变得益发普遍，这也为政府敲响了警钟。

中国国家主席胡锦涛在本月早些时候的十八大讲话中称，要扭转生态环境恶化趋势，建设美丽中国。

中国环保部长周生贤上周也表示，“要尽快改变目前我们现实生活中存在的重经济增长、轻环境保护。”

而田营镇将成为考验这一承诺的试金石。

这里像中国其他很多存在污染问题的地方一样，当地政府与利益集团有着千丝万缕的联系。

在田营镇，政府和当地最大的用人单位华鑫铅业集团关系密切。这家位於镇中心的公司是一家国有企业。

随着当地人口的不断减少，“美丽中国”的说法遭到质疑。

当地居民58岁的张为民(音)说：“我听说，中央政府会加大环保力度，但不会出现在这里。我不相信当地政府或公安局，也不相信铅厂的老板们。”

对地方政府的畏惧是显而易见的。很多居民甚至不愿让人看见自己与路透记者在一起，称他们会受到“铅厂老板”和警察的惩罚。

当被问到当地的水供应情况时，一名站在工厂大门外的员工紧张地咧咧嘴，咕哝着说：“你们自己去看看吧。”

过去十年间，中国较为富裕的沿海地区的环境状况得到改善，这既得益於背後强大的利益动机，也有更严厉监管的因素。例如，北京或上海的退耕地可被转化为利润丰厚的房地产。

但对於像安徽这样较贫穷的地区，中国政府很难找到激励政策来促进环境改善。

铁匠基金会创始人兼主席Richard Fuller表示：“我担心的不再是中国富裕的大都市，而是小的乡镇企业。大量这样的企业无人理会，污染很严重，对最贫困的民众很有害。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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