陈德铭称美国以“冷战思维”对华为

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透北京11月10日电（记者 韩碧如）---中国商务部长陈德铭周六称，美国担心中国电信设备制造商华为对美国构成安全威胁是一种“冷战思维”。
上月，美国众议院情报委员会警告称，中国政府可能利用华为和中兴通讯制造的设备进行间谍活动，理由是这两家公司的管理结构中设立了党委。
而近日，美国国会另一委员会又称，中国对美投资好处不大，反而是“潜在的特洛伊木马”。
陈德铭在记者会上表示，希望美国议员换位思考，称如果中国政府问美国在华企业与民主党或共和党有什麽关系，那情况就是一团糟了。
陈德铭说：“如果你将我看成是特洛伊木马，那麽我又该如何看待你呢？如果美国人能够换位思考，那麽他们就会发现这种逻辑并不符合他们的利益。”
华为被怀疑有政府背景，一定程度上是由於其创始人任正非曾是一名中国人民解放军军官。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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