陈德铭称美国以“冷战思维”对华为

路透北京11月10日电（记者 韩碧如）---中国商务部长陈德铭周六称，美国担心中国电信设备制造商华为对美国构成安全威胁是一种“冷战思维”。

上月，美国众议院情报委员会警告称，中国政府可能利用华为和中兴通讯制造的设备进行间谍活动，理由是这两家公司的管理结构中设立了党委。

而近日，美国国会另一委员会又称，中国对美投资好处不大，反而是“潜在的特洛伊木马”。

陈德铭在记者会上表示，希望美国议员换位思考，称如果中国政府问美国在华企业与民主党或共和党有什麽关系，那情况就是一团糟了。

陈德铭说：“如果你将我看成是特洛伊木马，那麽我又该如何看待你呢？如果美国人能够换位思考，那麽他们就会发现这种逻辑并不符合他们的利益。”

华为被怀疑有政府背景，一定程度上是由於其创始人任正非曾是一名中国人民解放军军官。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。