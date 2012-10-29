中国高层换届依然可能出现更多变数

10月29日在北京饭店门口拍到的假玫瑰花组成的迎宾国旗。 REUTERS/Jason Lee

路透北京10月26日电(记者 黄瑞黎)---中国今年的政治过渡很可能还将出现更多变数，执政党希望下月的领导人换届得以顺利进行。

就在距离十八大召开还有数周之际，中国下届领导团队的完整构成及大会议程安排仍不为外界所知，依然在秘密协商中，与正在进行的美国大选的公开形成鲜明对比。

少数几件几乎可以确定的事之一是，国家副主席习近平将在11月8日开幕的十八大上继任中共中央总书记，并在明年3月出任国家主席。

消息人士称，中国三代领导人江泽民、胡锦涛和习近平已就下一届中共中央政治局常委人选达成共识。

但中国问题专家表示，他们的计划依然可能会搁浅。

美国布鲁金斯学会(Brookings Institution)中国政治专家李成表示：“我觉得，我们这次会看到一些意外……协商是个非常复杂的过程。”

“外部人完全不知情。我们可能只看到冰山一角。有些事情会在最後时刻发生改变，甚至可能是常委名单。”

中共新一届政治局常委初定人选出人意料，现年57岁的广东省委书记汪洋不在其列。

他的落选可能也间接地与前重庆市委书记薄熙来早些时候的落马有关。

薄熙来是中共左派的代表人物。

专家认为，江泽民、胡锦涛和习近平不希望因支持汪洋而进一步激怒左派。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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