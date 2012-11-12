云南省委书记称奥巴马访缅不威胁中国利益

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透北京11月9日电（记者 Ben Blanchard）---云南省委书记秦光荣周五谈及美国总统奥巴马即将访问缅甸时称，这并不威胁中国在缅甸的利益。
奥巴马定於本月访问缅甸，将成为首位访问缅甸的美国总统，释放出支持缅甸民主过渡的强烈讯号。
中国媒体、学术界甚至一些外交人士曾表示，担心美国与缅甸的交往可能威胁中缅关系。
但秦光荣则称，中国完全支持缅甸对外开放，缅甸和平与稳定对中国有利。
他在中共十八大间隙称：“我们理解缅甸当局走出封闭融入世界的想法，相信缅甸领导人能以其智慧引导缅甸开放。他们知道中国人民是缅甸真正的朋友。”
云南省与缅甸接壤，与缅甸经贸往来密切。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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