云南省委书记称奥巴马访缅不威胁中国利益

路透北京11月9日电（记者 Ben Blanchard）---云南省委书记秦光荣周五谈及美国总统奥巴马即将访问缅甸时称，这并不威胁中国在缅甸的利益。

奥巴马定於本月访问缅甸，将成为首位访问缅甸的美国总统，释放出支持缅甸民主过渡的强烈讯号。

中国媒体、学术界甚至一些外交人士曾表示，担心美国与缅甸的交往可能威胁中缅关系。

但秦光荣则称，中国完全支持缅甸对外开放，缅甸和平与稳定对中国有利。

他在中共十八大间隙称：“我们理解缅甸当局走出封闭融入世界的想法，相信缅甸领导人能以其智慧引导缅甸开放。他们知道中国人民是缅甸真正的朋友。”

云南省与缅甸接壤，与缅甸经贸往来密切。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。