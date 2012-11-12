中国抨击西方媒体扭曲中国知识产权保护形象

田力普说：“中国的形象在国外很糟糕，一提到中国就是造假、侵权，我要说，我们不否认，这些确实是有的，但另一方面的事实被忽略了，中国通过实施知识产权制度的努力，不仅保护中国的，也保护世界各国的知识产权的利益。中国是世界上支付版权费最多的国家之一，也是购买正版软件最多的国家之一。”