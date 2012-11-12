中国抨击西方媒体扭曲中国知识产权保护形象

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透北京11月11日电---中国国家知识产权局局长田力普周日称，西方媒体扭曲了中国的知识产权保护形象，无视中国在保护知识产权方面的成果。
多年来，包括美国在内的多个国家敦促中国加大力度、打击侵犯知识产权行为。
今年4月，美国再次将中国列入知识产权重点观察“黑名单”，批评中国知识产权侵权行为严重。
田力普说：“中国的形象在国外很糟糕，一提到中国就是造假、侵权，我要说，我们不否认，这些确实是有的，但另一方面的事实被忽略了，中国通过实施知识产权制度的努力，不仅保护中国的，也保护世界各国的知识产权的利益。中国是世界上支付版权费最多的国家之一，也是购买正版软件最多的国家之一。”
他指出，如果像苹果(AAPL.O)这样的大公司非常担心在中国盗版行为的话，就不会选择中国作为其生产基地了。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透香港2月18日 - 因涉贪而被刑事起诉的香港前行政长官曾荫权，被控三条控罪，法院周五晚裁决其中一项＂公职人员行为不当罪＂罪成，成为香港历来遭定罪的最高级别政府官员。