中共中央新一届政治局特点：女性增加 平均年龄更低

路透北京11月15日电（记者 林洸耀/Michael Martina)---中国新一届中共中央政治局七人常委周四正式亮相。

但未来五年参与所有重大政策的决策中，政治局中另外18名委员也将参与，其中两人展示出对政治试验的相对开明态度，另外最年轻的两人出生於20世纪60年代。

自1969年以来，政治局委员名单中还首次包括了两名女性。

政治局中女性委员除上一届就入围的刘延东外，还增加了现年62岁的孙春兰。消息人士称，孙春兰有望成为天津市委书记。据悉刘延东有望担任副总理。

这25名政治局委员还包括多名地方官员及军队官员。

广东省委书记汪洋以及中央组织部部长李源潮虽然未能成为政治局常委，但均入选政治局委员。

作为两名中国最具改革意识的高官，评论人士将他们二人落选常委视为是对中共实现自我改革的打击。中共正着力应对腐败和环境退化等问题。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)的李成表示：“人们会想问：李源潮怎麽了？汪洋怎麽了？”

尽管新常委的平均年龄增加至63.4岁，高於五年前62.1岁的平均年龄，但整个政治局委员的平均年龄为61.16岁，低於五年前的水平。

政治局委员中最年轻的是孙政才和胡春华，两人现年均为49岁。

消息人士称，孙政才料将担任重庆市市委书记，而胡春华很可能接任广东省省委书记一职。

入选政治局委员的还有，北京市委书记郭金龙和上海市市长韩正，这也意味着後者将成为上海市委书记。

公安部部长孟建柱亦入选政治局委员，未来将分管国内安全事务。

入选的四川省委书记刘奇葆则有望成为中共宣传部部长，分管媒体和网络。

刚刚被任命为中央军委副主席的范长龙和许其亮则是政治局中的军队代表。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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