独家：十八大前差额投票产生政治局常委人选--消息人士

路透北京11月21日电（记者 林洸耀）--消息人士称，中共在十八大前通过差额投票方式，产生了新一届中央政治局常委预备人选，而两名改革派人选出局。

两名消息人士称，在最终当选的七位中央政治局常委正式亮相前，中共元老在推荐阶段的非正式投票中发挥了影响力。

汪洋和李源潮在推荐程序中出局，他们被外界普遍认为是中国的改革派人士。记者未能联系到二人置评，也未能联系到中共发言人办公室置评。

上述消息人士透露，24名十七届中共中央政治局委员和逾10位已从高位退下来的党内元老，参加了关於新一届政治局常委预备人选的投票。

要求匿名的消息人士称，在北京京西宾馆和其他会址，上述投票者在前後几个月里经过了逾十轮的反复酝酿，其中包括至少两轮非正式投票，最後一次在10月底。

除了已敲定的习近平和李克强外，通过非正式投票从八名人选中选出了另外五个常委席位。

消息人士称，李源潮可能在明年3月出任全国人大常委会副委员长或国家副主席，汪洋则可能获任国务院副总理。他们和刘延东未当选政治局常委，但均当选新一届中央政治局委员。

消息人士称，今年67岁的刘延东亦可能出任国务院副总理。刘延东未获选政治局常委，可能是由於中华人民共和国建国以来尚无女性任职中共政治局常委的先例，而党内元老也不希望改变这点。

上周新华社报导称，中共中央5月在北京召开党员领导干部会议，就十八届中央政治局组成人员预备人选进行民主推荐，同时就十八届中央政治局常务委员会组成人员预备人选也进行了民主推荐。新华未透露民主推荐更多细节。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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