中国经贸及投资高官批评全球贸易保护主义抬头

路透北京11月14日电（记者 Nick Edwards）---中国贸易及投资高官对全球贸易保护主义抬头予以指责，称这对中国大型企业拓展海外业务、进一步融入全球经济构成壁垒。

这些官员在中共“十八大”期间表示，贸易保护主义不只出现在西方国家，在世界各地均有所升温，这不仅伤害全球经济增长，导致各国关系紧张，可能促使中国将重点投资亚洲邻国。

工信部部长苗圩周三参加完十八大闭幕式後接受记者采访，他被问及对贸易保护主义的看法时，称中方反对贸易保护主义。

商务部长陈德铭上周早些时候接受采访时已为贸易保护主义定下基调，认为美国国会报告敦促本国企业勿与中国两家电信设备厂商进行商业往来的做法是“冷战思维”。

中投公司董事长兼首席执行官楼继伟对记者说，贸易保护主义抬头已迫使中投公司重新考虑投资策略，该公司将会避免投资“不欢迎我们”的国家。中投公司是中国的主权财富基金，管理资金规模达4,820亿美元。

楼继伟称，中投公司有其他地方能进行投资。

中国进出口银行行长李若谷抱怨称，中国越来越的外向型企业遭到贸易保护主义的层层围堵。

中国一些大型国企负责人的言论进一步证实，中国政府对贸易保护主义变得越来越敏感。

中石化(0934.HK)董事长傅成玉周二在伦敦称，政治阻力导致该公司在西方的交易变得越来越困难。

在中共十八大召开前，中国政府智库的一些官员就曾对路透谈及贸易保护主义升温、中国可能竭尽全力予以应对等问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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