康菲中海油将出资赔偿渤海溢油损害

外管局称今年严厉打击外汇违法违规行为 推动金融市场对外开放
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透北京4月27日电---中国国家海洋局周五发表声明称，美国康菲石油(COP.N)和中国海洋石油总公司同意总计支付16.83亿元人民币，赔偿蓬莱19-3油田溢油事故造成的海洋生态损害。
蓬莱19-3油田溢油事故始於去年6月，污染了6,200平方公里海域，10月底最终完成封堵。
9月初，该油田运营商康菲石油中国有限公司被责令停止该油田的一切运营，因未能阻止漏油，中海油随後预计，日产量因此减少62,000桶。
声明称，占该油井权益49%的康菲石油中国有限公司将支付10.9亿元人民币赔偿金。
康菲石油中国有限公司和中海油还将分别支付1.13亿元和4.8亿元人民币承担保护渤海湾环境的社会责任。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局称，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护中国的国际收支平衡，增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。