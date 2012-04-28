康菲中海油将出资赔偿渤海溢油损害

路透北京4月27日电---中国国家海洋局周五发表声明称，美国康菲石油(COP.N)和中国海洋石油总公司同意总计支付16.83亿元人民币，赔偿蓬莱19-3油田溢油事故造成的海洋生态损害。

9月初，该油田运营商康菲石油中国有限公司被责令停止该油田的一切运营，因未能阻止漏油，中海油随後预计，日产量因此减少62,000桶。