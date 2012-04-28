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中国财经 | 2012年 4月 28日 星期六 12:10 BJT

康菲中海油将出资赔偿渤海溢油损害

路透北京4月27日电---中国国家海洋局周五发表声明称，美国康菲石油(COP.N)和中国海洋石油总公司同意总计支付16.83亿元人民币，赔偿蓬莱19-3油田溢油事故造成的海洋生态损害。

蓬莱19-3油田溢油事故始於去年6月，污染了6,200平方公里海域，10月底最终完成封堵。

9月初，该油田运营商康菲石油中国有限公司被责令停止该油田的一切运营，因未能阻止漏油，中海油随後预计，日产量因此减少62,000桶。

声明称，占该油井权益49%的康菲石油中国有限公司将支付10.9亿元人民币赔偿金。

康菲石油中国有限公司和中海油还将分别支付1.13亿元和4.8亿元人民币承担保护渤海湾环境的社会责任。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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