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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 27日 星期一 13:54 BJT

中国央企将迎来大规模兼并重组

据中国经济参考报周一报导，目前中国国务院国资委确定了下一步的国企改革重点，央企将在分类基础上进行大规模兼并重组，数量有望进一步缩减至40家。国资委已经就推进央企重组专门下发了文件。数据显示，国资委共有112家央企，旗下共有277家A股上市公司。截至目前，总市值超过10万亿元。路透

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