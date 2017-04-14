中资财团完成收购AC米兰 贝卢斯科尼时代正式落幕

路透米兰4月13日 - 经过了一波三折，意大利前总理贝卢斯科尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。

这是自零售巨头苏宁电器(002024.SZ)去年收购AC米兰同城对手国际米兰以来，中企对欧洲足球俱乐部最大的一笔投资。一家中国企业也取得了意甲联赛的转播权。

对贝卢斯科尼而言，这是一个时代的落幕。他在1980年代买下AC米兰，旋即将其打造成欧洲一流劲旅，并以这支球队及手下的媒体王国为平台，开启了个人的政治生涯。

贝卢斯科尼的控股公司Fininvest在联合声明中表示，已将持有的全部股份出售给总部位于卢森堡的Rossoneri Sport Investment Lux，后者为中国投资者李勇鸿所控制，取代了中方原本的收购媒介。

声明表示，这笔7.4亿欧元的交易，包含了2.2亿欧元债务。买家周四支付了3.7亿欧元的尾款，款项将用于大规模资本结构调整，强化球队财务。(完)