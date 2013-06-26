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中国财经 | 2013年 6月 26日 星期三 11:01 BJT

中建总公司将投资迪拜一度假村项目

路透迪拜6月25日 - 全球最大建筑企业之一的中国建筑工程总公司(CSCEC)周二表示，已决定向迪拜一规模10亿美元的度假村项目进行投资，这是该公司首次在中东进行地产投资。

中建总公司拒绝透露旗下中东分支将向Viceroy Dubai Palm Jumeirah项目投资多少。中建总公司中东分支是该项目的主要承包商。

该项目由迪拜地产投资企业SKAI Holdings开发，包括一家饭店和精装修住宅，计划于2016年完工。

中建中东公司总经理余涛在声明中表示，这些项目将吸引越来越多的中国人在海外进行地产和其他替代项目的投资。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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