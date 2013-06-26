中建总公司将投资迪拜一度假村项目

人民币收跌至两周新低 习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透迪拜6月25日 - 全球最大建筑企业之一的中国建筑工程总公司(CSCEC)周二表示，已决定向迪拜一规模10亿美元的度假村项目进行投资，这是该公司首次在中东进行地产投资。
中建总公司拒绝透露旗下中东分支将向Viceroy Dubai Palm Jumeirah项目投资多少。中建总公司中东分支是该项目的主要承包商。
该项目由迪拜地产投资企业SKAI Holdings开发，包括一家饭店和精装修住宅，计划于2016年完工。
中建中东公司总经理余涛在声明中表示，这些项目将吸引越来越多的中国人在海外进行地产和其他替代项目的投资。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三收贬至两周新低，为连续第五日下跌，实际有效波动相对狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘逢低购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势，呈区间波动走势。
路透北京4月5日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。
据新闻稿，有别于传统的均衡基金倾向于维持相对固定的资产类别比例，新基金可投资其总资产净值10%至50%于股票证券，以及投资其总资产净值50%至90%的资本增长。