中国建筑称安邦资产拟未来12个月内增持不低于1亿股

路透上海11月19日 - 中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五晚公告称，主要股东安邦资产计划自当日起12个月内，增持不低于1亿股中国建筑股份。

公告称，安邦本次拟增持股份的目的，主要是出于对中国建筑未来发展的看好，推动保险资金通过资本市场进入实体经济，支持国家基础设施建设和民生工程建设，获得长期稳定财务回报，实现保险资金的增值保值。

本次增持计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。

中国建筑此前公告，截止本周四安邦保险集团旗下安邦资产持有中国建筑股票15亿股，占公司股票比例达5%，首次触及举牌线。按中国建筑近期股价估算，安邦资产此次投入资金规模约100亿元人民币。

安邦资产的举牌未导致中国建筑控股股东及实际控制人发生变化。安邦保险集团直接持有安邦资产47.5%股权，其余股权由安邦保险集团旗下安邦人寿持有。

中国建筑是国内最大房地产开发和建筑综合企业集团，其控股股东为央企中国建筑工程总公司，持股比例为56.26%。

中国建筑周五收报8.20元，涨1.49%，过去一个月累计上涨22%。（完）

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