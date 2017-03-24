中国建筑初步同意为西澳洲的待批铁矿场修建港口和铁路

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透墨尔本3月24日 - 根据与新西兰企业BBI Group达成的谅解备忘录，中国建筑股份有限公司(601668.SS)初步同意为西澳洲一个尚待批准的铁矿场新建一个港口和铁路线。
BBI Group在声明中称，该谅解备忘录涉及到一个60亿澳元(46亿美元)的矿场、铁路和港口项目，中国总理李克强和澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)出席了周五的签署仪式。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。