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中国财经 | 2017年 3月 24日 星期五 10:33 BJT

中国建筑初步同意为西澳洲的待批铁矿场修建港口和铁路

路透墨尔本3月24日 - 根据与新西兰企业BBI Group达成的谅解备忘录，中国建筑股份有限公司(601668.SS)初步同意为西澳洲一个尚待批准的铁矿场新建一个港口和铁路线。

BBI Group在声明中称，该谅解备忘录涉及到一个60亿澳元(46亿美元)的矿场、铁路和港口项目，中国总理李克强和澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)出席了周五的签署仪式。(完)

(编译 孙国玉；审校 张涛)

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