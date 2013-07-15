经济遇冷考验中国银行业 建行盈利模式转变加速度－董事长

* 国内外经济形势复杂，中国银行业备考

* 建行重点培养交易金融、资本市场与投行以及私人银行业务

* 海外战略：看好人民币国际化进程中蕴藏的商机

* 把握信息化机遇，在互联网金融上占领制高点

* 推动信贷零售化转型

记者 毕晓雯

路透香港7月15日 - 面对国内外日趋复杂的经济环境，中国建设银行(0939.HK)董事长王洪章表示，复杂的经营形势变化考验着银行的能力和水平，早研究好战略问题和经营策略问题，才能争取主动。

在王洪章接任建行董事长一年半的时间里，中国的内外部环境发生了深刻的变化。现时不少投资者质疑中国未来经济增长能力，对中国金融体系的稳定性和资产质量也不看好。

对此，他在接受路透专访时表示，这些对银行业来说都是巨大的挑战。“越是这样，越考验建设银行的应变能力、调整能力和管理改革的推动能力。”

而认识到经营形势的变化后，就必须有明确的战略思想、改革思路以及行动能力，“战略是方向，是共识，是企业可持续发展的导航仪。”他说。

对于建行未来的经营方式调整和盈利模式转变，王洪章表示，将重点培养交易金融业务、资本市场与投行业务、私人银行等新型业务；要把握人民币国际化机遇，加快海外业务布局；同时把握信息化机遇，在互联网金融上占领制高点；以及推动信贷零售化转型等。

中国周一出炉的宏观数据显示，今年上半年国内生产总值(GDP)增速为7.6%，第二季度则降至7.5%。统计局并表示，经济增速下滑是中国政府主动主动调控的结果。

而影子银行对中国金融体系带来的风险，以及中国利率市场化的推进，都令投资人对中国银行业的前景不敢报太多憧憬。

这从银行股的表现亦可见一斑。过往因盈利高增长而较受投资人欢迎的银行个股，今年以来表现低迷，中国建行A股今年以来股价下跌3.5%，工行(601398.SS)跌5.1%，中国银行(601988.SS)下跌8.2%，农行(601288.SS)则下挫10%，同期大盘综合指数.SSEC跌9.2%。

欲浏览五大国有银行2012年总资产及净利润对比，请点选： link.reuters.com/qyh69t

**培养新型业务**

对于如何调整经营方式和转变盈利模式，王洪章首先谈到了交易金融、资本市场与投行、私人银行这几项业务的巨大潜力。

“这几项业务有巨大的市场容量和收入潜力，建行未来要重点关注，加速培养。”他称。

据麦肯锡此前提供的报告分析，至2015年，亚洲地区的交易金融业务收入将达到3,000亿美元，并且主要集中在中国和印度；而亚洲地区资本市场与投行业务收入将达到1,350亿美元。

“但我们建行相关业务收入还比较低，2012年在主营业务收入中占比仅为2.7%，成长空间很大。”他表示。

他指出，在这些新兴业务面前，国内银行几乎站在同一起跑线上，没有谁有先发优势，考验的是银行的创新能力、人员综合素质、绩效评价及考核、风险管理能力等。

“因此，未来建行要加大对新兴业务领域的研究和基础性投入，为未来的可持续发展和有利市场地位奠定基础。”他称。

**人民币国际化是海外业务发展的良机**

王洪章在专访中也透露了对把握人民币国际化进程中蕴藏商机的渴望。他指出，一国货币的国际化，必然伴随着本土银行经营的国际化。建行在海外发展战略上不可短视，要“风物长宜放眼量”。

他指出，建设银行作为国内第二大银行，国际业务和海外机构理应保持一席之地。

建行提供的分析数据显示，预计至2015年，跨境人民币结算业务在进出口的比重将超过20%，人民币贸易与投资衍生出来的结算市场容量将接近9万亿元，相应的融资需求接近2万亿元，海外人民币债券规模可达到6,400亿元，人民币FDI规模将超过5,000亿元。

未来，中资银行比拼的主战场将不再仅仅局限在国内市场，海外机构布局将关系到各行的市场地位和核心竞争力。

“中国企业在走出去，人民币在国际化，如果建设银行不走出去，将会失去客户、丧失先机，也无法成为国内最佳、国际一流的大银行”，王洪章说。

此前，中国央行已授权工商银行(1398.HK)新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行.而香港和台北的人民币清算行则由中银香港担任.

**占领互联网金融制高点**

当前互联网和移动技术正将信息革命推向崭新水平，而大数据、云计算、微信正在对金融业产生深刻的影响，最终的变化是所有人都无法想像的。

王洪章对此则指出，互联网一方面打破了传统金融机构间的竞争壁垒，令大银行在网点上的优势正在消失，通过提供跨行服务抢夺对方客户成为现实；另一方面，信息技术的发展以及互联网的广泛普及，使得更多的企业有能力进入金融领域。

“这些都是必须面对的挑战。”他称，网络信息技术的发展对银行的影响比其他任何类型的企业都将更加直接、更加彻底。电子银行业务的发展，不是简单的渠道拓展,而是将彻底改变银行业的商业模式。

2012年，中国第三方支付机构实现的互联网支付交易金额超过6万亿元，比2011年增长1.7倍。有些第三方支付公司在金融领域的全面布局，使其越来越像一家不受银行规则监管的银行。

他指出，未来银行间的市场考验将主要集中于以下两点：谁能与客户实现良好互动，获取更多有价值的信息，并不断创新客户需要的产品；谁能对客户的交易行为、资金变化等海量信息进行挖掘分析，实现精准营销、定制服务和风险管控。

“建行很多同志去美国银行学习过，他们推出的“如你所愿”（At Your Request）服务就是这个意思。信息技术发展的特点是速度快、影响广，如果贻误战机，我们就极有可能失去了未来。”他称，各家银行有紧迫感，都在思考、行动，因此要以企业级姿态发展电子银行业务，抢占战略制高点。

在提到6月份发生的货币市场流动性风波时，他也指出，这次风波中的紧张情绪迅速传播，与互联网目前的广泛应运密不可分，不论是政策层还是银行，对如何面对危机、处理风波，都是一个全新的课题。

**向零售信贷转型**

随着利率市场化的加速推进，银行在大型客户、优质客户信贷经营中的议价能力将必须降低，因此，各家银行都将推动零售信贷业务做为未来的业务重点之一。

王洪章指出，在利率市场化推进过程中，加快零售转型有助于提高贷款的收益率，稳定建行的利差水平。他举例称，如富国银行一直坚持零售银行市场定位，在多次金融危机中所受冲击有限，在2008年金融危机期间净利润也一直保持为正。

“建行未来零售类贷款新增要达到各项贷款新增的一定目标。”他称，“零售业务在建行资产结构中处于非常稳定的地位；在零售类贷款领域的议价能力也相对较强。”

麦肯锡最新发布报告也显示，到2015年中国将成为仅次于美国的全球第二大零售银行市场，行业收入将由2011年的8,000亿元人民币增长到2020年的1.5万亿元。（完）

(审校 屈桂娟)

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