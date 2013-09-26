专访：建行高管称失互联网金融者失天下

* 互联网金融是未来金融服务最主要的方式和渠道

* 互联网金融是对传统金融的丰富，并非取代

* 互联网金融概念过热容易产生泡沫

* 期望未来互联网金融能够给银行带来更高的盈利水平

* 呼吁给予传统金融业和第三方支付更公平、对称的监管环境

作者 谢衡

路透北京9月26日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)电子银行部总经理黄浩表示，随着互联网技术的发展，和客户习惯的改变，互联网金融将是未来金融服务最主要的方式和渠道。

他在接受路透专访时称，互联网金融是对传统金融的丰富，而不是取代。目前互联网金融概念过热，容易产生泡沫。期望未来互联网金融能够给银行带来更高的盈利水平，只不过需要足够的耐心。

同时，从传统银行的角度，呼吁有关部门给予传统金融业和非金融业的第三方支付，一个更公平、公正、对称的监管环境。

“不能说得互联网金融者得天下，这个还不能这么讲。但失互联网金融者失天下，这是肯定的。”黄浩说。

互联网行业这两年在中国市场风头正劲，特别是有平台优势的阿里巴巴集团ALIAB.UL、腾讯控股(0700.HK)等公司都显露出希望涉足金融业的意图，这让传统保守的银行家如坐针毡。

建行于去年6月在银行业率先推出电子商务金融服务平台--善融商务。善融商务面向广大企业和个人提供专业化的电子商务服务和金融支持服务，包括企业商城（B2B）、个人商城（B2C）和房e通，涵盖商品批发、商品零售和房屋交易等领域，可以为客户提供信息发布、交易撮合、在线财务管理等配套服务；在金融服务方面，为客户提供从支付结算、托管、担保到融资的全方位金融服务。

了解情况的消息人士稍早称，全球市值第一的中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)的电商平台有望在今年12月份正式上线，最初上线的是B2C（商家对顾客）电子商务，未来还会上线B2B（商家对商家）模式。

由中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)股东发起的民生电子商务公司8月1日亦在前海注册；而硬币的另一面，兴业银行(601166.SS)则于8月31日关闭了信用卡网上分期商城。

黄浩表示，银行类的电商之间相比较，目前还很难讲谁更有优势，都还是学生。而与市场上已有的传统电商领先者相比，银行系电商平台的劣势是明显的。包括进入晚，消费者的习惯很难去改变。此外，传统金融业的文化、体制，与互联网企业也有着明显的差异。

“传统银行确实对市场的反应速度相对慢，还有就是从客户体验出发研发产品，这个能力与互联网企业相比，相对差一些。在这些我们不足的地方，银行应该切切实实地向互联网企业学习。”他说。

他表示，传统银行体制和文化的改变，随着互联网金融的发展已经不可避免。银行亦希望互联网金融能够带动传统银行实现经营管理流程的改造，并正在做这方面的努力。

“好多人怀疑市场上已经有了那么多领先者，后来者是不是没有机会了。但是你要想到现在只是起点，而不是终点。机会在很长时间内会一直存在，关键是能不能抓住。”黄浩说。

**银行有实力打持久战**

黄浩认为，与互联网企业的金融产品相比，传统银行设立电商平台的优势亦非常明显，而且更有实力去打一场持久战。

他表示，金融企业核心竞争能力，就是对风险和收益的平衡能力。

“这是一个行业用几十年的发展，甚至用大量失败的代价，大量的不良贷款的代价形成的。是吃过亏，流过血，才知道哪些事情能做，哪些事情不能做。现在的互联网企业还没有经历过这些。”黄浩说

此外，在过去几十年中，银行作为现代经济的核心，对经济生活的渗透度非常深。银行也在这么多年积累中，形成了为客户提供多种综合性金融产品服务的能力。

“换句话说，我们做电商不是从零开始做，我们已经有几亿的个人客户，和几百万的公司客户做基础。他们和我们水乳交融。”他说。

黄浩拒绝透露建行到目前为止对善融商务这个电商平台的投入资金额，只表示建行的电商平台并不单独核算。

打造电商平台对于银行短期来看是个吃力不讨好的活，成本高昂且投入产出比不高, 但是通过打造一个闭环的金融生态环境，将支付创新、融资业务、客户积分、金融产品销售等整合在一个平台上，背后带来的海量资金、大数据，对于银行则具有非常大的价值。

同时,银行也能借助电商平台增加客户粘性。这个平台对于面临利率市场化的传统银行来说，是弥补未来业绩可能快速下滑，以及与互联网企业的金融产品相抗衡的重要措施。

“我们有足够的耐心和资金实力来做这样的探索，银行做电商不需要风险投资来支撑现金流。”黄浩带着金融从业者特有的那种自信说。

他表示，在银行传统的优势领域，必定会有一部分蛋糕被互联网公司分走，比如支付和包括基金、保险在内的投资理财产品的销售。此外银行不愿意做，或者做也没有互联网金融企业有优势的一些小额贷款，也会被互联网公司分去一杯羹。

“这些会对银行利润造成影响，但反过来也会加快刺激银行转型，会找到新的增长点来抵消掉这块利润的流失，所以也不见得是坏事情。影响也不会是特别大，不会出现互联网企业对传统银行的颠覆。”黄浩说。

建行的“善融商务”，今年前八个月交易额超过100亿元人民币，且增速很快。但来自中国电子商务研究中心的报告显示，今年上半年，全国电子商务交易额为4.4万亿元，其中B2B交易额为3.4万亿元，B2B电子商务的营业收入规模为93.8亿元。阿里巴巴继续排名首位，占43%份额。

**快餐与法式大餐的差异**

黄浩认为，未来银行与互联网企业仍将延续一种竞争与合作的态势，且合作应多于竞争。银行传统的物理网点，亦不会随着互联网金融的发展而消失。

“目前市场上最受欢迎的互联网金融产品，基本都是传统金融企业和互联网公司无缝合作的作品。”他说。

他表示，与互联网企业合作，是基本的原则。建行提出的策略是‘泛在’，就是把建行的产品和服务推送到每一个客户所在的场景，广泛地与社会上第三方的平台合作。建行与目前市场上比较大的第三方支付平台合作的时候，并不设置任何的障碍，并尽可能使这种合作顺畅。

这样带来的结果就是，建行在主要支付机构支付份额均处于行业首位，例如支付宝中建行用户数和交易量占比居同业首位；银联在线中建行用户数、交易量、交易额均居同业首位。在广受关注的铁路客户服务中心，建行支付份额亦持续领先。

截至今年8月底，建行手机银行客户数达1.06亿户，居同业第一。近三年，建行手机银行客户规模在同业中均保持首位。

“客户体验好了，交易量就大了，客户黏性也高，那么给客户提供交叉销售的机会也就多了。交易量大，数据也就多了，精准营销就具备了可能性。”黄浩说。

他认为，传统金融与互联网金融之间相互支撑的关系将长期存在。因为一些复杂性的金融产品仍是需要在物理的网点内，面对面进行推介销售的，而真正适合互联网渠道销售的金融产品，仍然是标准化的、基础性产品。

“这就好像你可以通过互联网去订麦当劳和肯德基，但你不会通过它去订一顿法式大餐。法式大餐一定要去餐厅去吃，不会要外卖过来。这就是未来互联网和传统物理网点的定位。”黄浩说。（完）

(审校 张喜良)

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