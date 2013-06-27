建行称资金运行平稳 未停止新贷款发放（更新版）

4月26日在北京拍到的一处建行的标志。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

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路透台北6月27日 - 中国银行间市场近期一度出现“钱荒”，令市场担忧部分银行会因此收缩贷款。不过以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长张建国周四称，该行资金运行平稳，还有能力向同业拆借，并没有停止新的贷款发放。

他是在出席台北分行开业记者会时做出上述表示的。继中国银行(601988.SS)(3988.HK)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)之后，中国建设银行是第三家在台湾设有分行的中资银行。

“目前(中国)短期紧张流动性已获得缓解!”张建国指出，建行的人民币存贷比仅稍微高于64%，距离监管单位要求的上限75%还有很大空间，建行有非常宽松的资金营运流动性，还有能力向同业拆借，新的放款并没有受到影响。

中国央行上周一就商业银行流动性管理事宜发函，要求金融机构特别是大型商业银行在加强自身流动性管理的同时，还要积极发挥自身优势，配合央行起到稳定市场的作用。本周二央行确认，一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金，货币市场利率已回稳。

此外，至于影子银行放款部分，张建国提及，去年中国监管机构对建行影子银行整体经营做了为期四个多月的检查，监管机构对结果非常放心，包括利差产品、典当担保、小贷公司的合作、委托贷款等。

中国建设银行此前发布年报显示，去年度净利升14.26%，略高于预期，但为该行2007年上市以来的最低增速。该行并预计今年人民币贷款增速约为12%。

以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清周二在接受路透专访时表示，作为大银行的工行愿意在市场出现波动之际，发挥自身流动性实力雄厚的优势，起到稳定市场的作用。但希望将来政策的预期能更清晰更稳定，以利于该行更好更深刻地理解整个市场状况。 (完)

(记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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