中国建筑前10月地产销售额969亿元 同比增近三成

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透北京11月13日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,1-10月地产销售额为969亿元人民币,同比增长29.7%;销售面积822万平方米,同比增38.2%.
刊登在上证所的公告并显示,在建筑业务方面,前10个月,公司新签合同额为7,559亿元,同比增长14.9%;新开工面积为15,685万平米,同比增2.2%.
1-10月,该公司新购置土地储备760万平米,期末总土地储备达6,337万平米.
中国建筑是知名房地产公司中国海外(0688.HK)和中国建筑国际(3311.HK)的控制人.
中国建筑周一收报3.11元,过去一个月累计上涨1.3%.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
路透上海2月16日 - 中国金融期货交易所网站周四刊登新闻稿称，今年中金所将深化依法全面从严监管，改进与加强市场一线监管方式，健全完善以期货经营机构为枢纽的监管模式，建立股指期货以成交持仓比为核心的动态监控体系，进一步提升跨市场监管协作效能。
路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。