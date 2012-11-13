中国建筑前10月地产销售额969亿元 同比增近三成

路透北京11月13日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周二公布,1-10月地产销售额为969亿元人民币,同比增长29.7%;销售面积822万平方米,同比增38.2%.

刊登在上证所的公告并显示,在建筑业务方面,前10个月,公司新签合同额为7,559亿元,同比增长14.9%;新开工面积为15,685万平米,同比增2.2%.

1-10月,该公司新购置土地储备760万平米,期末总土地储备达6,337万平米.

中国建筑是知名房地产公司中国海外(0688.HK)和中国建筑国际(3311.HK)的控制人.

中国建筑周一收报3.11元,过去一个月累计上涨1.3%.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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